Ο Καρεμπέ επιβεβαίωσε τον δανεισμό Καμπελά στη Ναντ!

Με δηλώσεις του σε Μέσο της Γαλλίας, ο Κριστιάν Καρεμπέ επί της ουσίας επιβεβαίωσε τον δανεισμό του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό στη Ναντ.

Ποδοσφαιριστής της Ναντ πρέπει να θεωρείται ο Ρεμί Καμπελά

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός τα βρήκε σε όλα με τα «καναρίνια», ενώ πλέον φαίνεται πως έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του γαλλικού συλλόγου και του Ολυμπιακού για τον εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή. 

Κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Κριστιάν Καρεμπέ, στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, όπως αναφέρει το «ouest-france». 

«Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα πρέπει να προσφέρει μερικές καλές πάσες στους Μοχάμεντ, Αμπλίν και Γιουσέφ. Δεν έχω καμία ανησυχία γι' αυτόν», ανέφερε ο Καρεμπέ, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με την «Equipe» έπαιξε σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και ο Καμπελά να επιστρέψει στη Ligue 1. 

Ο 35χρονος άσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τους Πειραιώτες και έχει καταγράψει επτά συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο, με απολογισμό δύο ασίστ. 

