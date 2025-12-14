LIVE: ΕΝΠ - Πάφος 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 19:00 το ματς της 14ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΕΝΠ και τη Πάφο.
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Τάσος Μάρκου»
15' Eυκαιρία για την Πάφο, ο Κορέια δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, σώζει ο Παναγιώτου το πλασέ του.
13΄Η Πάφος ελέγχει και πιέζει για το πρώτο γκολ.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΕΝΠ: Παναγιώτου, Τζέιμς, Μουσελιάνι, Κούρεζ, Κοσμάς, Κατσιάρης, Σολωμού Σ, Σέσκο, Σάκιτς, Έλλα, Χαραλάμπους
ΠΑΦΟΣ: Παπαδούσης, Νταβίντ Λουίζ, Ντιμάτα, Ζάζα, Όρσιτς, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Κορέρια, Πέπε
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαράλαμπο Γεωργίου
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας