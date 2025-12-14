LIVE: ΕΝΠ - Πάφος 0-0

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Τάσος Μάρκου»

15' Eυκαιρία για την Πάφο, ο Κορέια δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, σώζει ο Παναγιώτου το πλασέ του.

13΄Η Πάφος ελέγχει και πιέζει για το πρώτο γκολ.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Τζέιμς, Μουσελιάνι, Κούρεζ, Κοσμάς, Κατσιάρης, Σολωμού Σ, Σέσκο, Σάκιτς, Έλλα, Χαραλάμπους

ΠΑΦΟΣ: Παπαδούσης, Νταβίντ Λουίζ, Ντιμάτα, Ζάζα, Όρσιτς, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Κορέρια, Πέπε

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαράλαμπο Γεωργίου

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας