ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπαλέτι: «Κατά διαστήματα ήταν ντροπιαστική η εικόνα μας, έχει ποιότητα η Πάφος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σπαλέτι: «Κατά διαστήματα ήταν ντροπιαστική η εικόνα μας, έχει ποιότητα η Πάφος»

Ο προπονητής της Γιουβέντους παρά τη νίκη επί της Πάφου αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του

Διαβάστε όσα δήλωσε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι μετά το τέλος του αγώνα με τη Πάφο και τη νίκη της ομάδας του με 2-0: 

«Ήταν σημαντικό να πάρουμε τη νίκη, οπότε με μια νίκη πολλά πράγματα φαίνονται καλύτερα. Αναλύοντας τον αγώνα, φυσικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, τα παιδιά δεν είναι ευχαριστημένα με τον εαυτό τους, κατά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ντροπιαστική η εμφάνισή μας. Χαλαρώσαμε λίγο μετά το ημίχρονο και ήμασταν πιο ήρεμοι με την μπάλα στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ανησυχούσα μήπως μπερδέψω περισσότερο τους παίκτες. Είναι δύσκολοι οι αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ, η Πάφος με εξαίρεση το ματς με τη Μπάγερν, δέχτηκε πολύ λίγα γκολ. Μπορούσες να δεις ότι έχουν ποιότητα. Κάναμε και κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες στην άμυνα. Είναι αλήθεια ότι επιτρέψαμε στην Πάφο πάρα πολλά στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε επίσης κάποια φτηνά λάθη, μερικές φορές είναι απίστευτο να βλέπεις τα λάθη που έγιναν, συνειδητοποιώντας ότι οι παίκτες μας δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις, αλλά σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή»

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή

Φούτσαλ

|

Category image

Πάλι αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Να εκτιμήσουμε τι έχουμε καταφέρει μέχρις στιγμής»

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε 133.000, έχασε για λίγα δευτερόλεπτα άλλες 267

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Το... πικρό τέλος της ΑΕΚ στη Σουηδία

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε βαθμό στο 90΄ ο ΠΑΟΚ στο 3-3 με τη Λουντογκόρετς!

Ελλάδα

|

Category image

Στα 450… φεύγα χάλασε το σερί της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα και κάνει... κουμάντο για μία θέση στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Όχι έτσι… Λύγισε στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ, αλλά έφυγε αήττητη από τη Σουηδία!

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια 0-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από τον Μιραμόν και... σώμα του πρώην Ομονοιάτη Ελάντερ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στη Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέρει να το χειρίζεται...

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ελάντερ πάλι απέναντι σε κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οργισμένη η Ένωση Φιλάθλων για τις «υπερβολικές» τιμές των εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη