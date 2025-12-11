Σπαλέτι: «Κατά διαστήματα ήταν ντροπιαστική η εικόνα μας, έχει ποιότητα η Πάφος»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι μετά το τέλος του αγώνα με τη Πάφο και τη νίκη της ομάδας του με 2-0:

«Ήταν σημαντικό να πάρουμε τη νίκη, οπότε με μια νίκη πολλά πράγματα φαίνονται καλύτερα. Αναλύοντας τον αγώνα, φυσικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, τα παιδιά δεν είναι ευχαριστημένα με τον εαυτό τους, κατά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ντροπιαστική η εμφάνισή μας. Χαλαρώσαμε λίγο μετά το ημίχρονο και ήμασταν πιο ήρεμοι με την μπάλα στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ανησυχούσα μήπως μπερδέψω περισσότερο τους παίκτες. Είναι δύσκολοι οι αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ, η Πάφος με εξαίρεση το ματς με τη Μπάγερν, δέχτηκε πολύ λίγα γκολ. Μπορούσες να δεις ότι έχουν ποιότητα. Κάναμε και κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες στην άμυνα. Είναι αλήθεια ότι επιτρέψαμε στην Πάφο πάρα πολλά στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε επίσης κάποια φτηνά λάθη, μερικές φορές είναι απίστευτο να βλέπεις τα λάθη που έγιναν, συνειδητοποιώντας ότι οι παίκτες μας δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις, αλλά σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή»