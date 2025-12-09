Μιχαήλ στο tuttojuve: «Δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία στο Τορίνο»

Δηλώσεις στο tuttojuve.com παραχώρησε ο Νεόφυτος Μιχαήλ ενόψει του αυριανού (10/12, 22:00) σπουδαίου αγώνα της Πάφου με τη Γιουβέντους στο Τορίνο για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της παφιακής ομάδας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η πρωταθλήτρια Κύπρου άξιζε να πάρει τους βαθμούς που κέρδισε και πως δεν τους πήρε τυχαία, ανέφερε ότι παρότι η ισοπαλία θα ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα για την Πάφο, δεν θα παίξει για αυτήν, ενώ αποκάλυψε τον παίκτη της Γιουβέντους τον οποίον θα αφαιρούσε, αν μπορούσε, από το ματς.

Αναλυτικά όσα είπε...

Η Γιουβέντους και η Πάφος θα μπουν στο ματς έχοντας τον ίδιο αριθμό βαθμών στη βαθμολογία, είναι κάτι παράξενο, συμφωνείς;

Είναι ίσως παράξενο για όσους δεν ζουν στην Κύπρο αλλά όχι για εμάς. Αξίζαμε να κερδίσουμε αυτούς τους βαθμούς, δεν τους πήραμε στην τύχη. Όσο για τη Γιουβέντους, είμαι βέβαιος ότι περίμενε περισσότερους βαθμούς και διαφορετική θέση στη βαθμολογία, αλλά με τη νέα μορφή της διοργάνωσης, είναι ευκολότερο να γίνουν εκπλήξεις. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η Γιουβέντους είναι ένας τεράστιος σύλλογος για να τον σέβεσαι και επίσης μια σπουδαία ομάδα.

Παίζετε καλύτερα στην έδρα σας αλλά κάνετε και εξαιρετικά εκτός έδρας παιχνίδια. Θα αλλάξει κάτι στο Τορίνο;

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σε αμφότερα τα εκτός έδρας παιχνίδια μας μέχρι στιγμής παίζαμε με δέκα παίκτες κάτι που το έκανε ακόμη πιο δύσκολο να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να μείνουμε πιστοί στην ταυτότητά μας, οργανωμένοι, με θάρρος και πειθαρχία. Φυσικά, στο Τορίνο θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο συμπαγείς, ειδικότερα στα πρώτα λεπτά.

Ποια αδυναμία της Γιουβέντους θα προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε;

Απέναντι σε μεγάλες ομάδες είσα πάντα υπό πίεση συνεπώς όταν παίρνεις ρίσκα ανοίγουν χώροι. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι και αποφασιστικοί όταν παρουσιαστούν ευκαιρίες και να ελπίζουμε ότι θα εκμεταλλευτούμε τις αντεπιθέσεις.

Τι θα προσέξεις περισσότερο σε σχέση με τους αντιπάλους σου;

Την ποιότητά τους στις ατομικές μονομαχίες, την ταχύτητά τους στα «φτερά» και την ικανότητά τους να σκοράρουν από «μισές» ευκαιρίες.

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τη Γιουβέντους;

Η Γιουβέντους είναι πάντα Γιουβέντους, μια από τις ομάδες που παρακολουθούσα και θαύμαζα από όταν ήμουν παιδί. Ένας νέος προπονητής φέρνει ενέργειες και ιδέες επομένως αναμένουμε μια επιθετική και με κίνητρο ομάδα.

Ποια εκδοχή της Γιουβέντους περιμένεις να συναντήσεις στο γήπεδο;

Το γεγονός ότι είναι must-win παιχνίδι για αυτούς μπορεί να είναι παγίδα. Περιμένω τη Γιουβέντους να πιέσει, να επιτεθεί στην περιοχή μας με πολλούς παίκτες και να προσπαθήσει να κυριαρχήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Μια ισοπαλία θα ήταν εντάξει για εσένα;

Μια ισοπαλία με τη Γιουβέντους στο Τορίνο είναι πάντα καλό αποτέλεσμα. Αλλά δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία.

Αν μπορούσες να επιλέξεις έναν παίκτη της Γιουβέντους για να έβγαινε από το ματς, ποιος θα ήταν;

Ως τερματοφύλακας, πιθανότατα θα αφαιρούσα τον πιο φορμαρισμένο επιθετικό της, τον Κενάν Γιλντίζ. Είναι ταλαντούχος και με αυτοπεποίθηση και αυτοί οι παίκτες μπορούν να καθορίσουν αγώνες.