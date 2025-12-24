ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν είναι υποψήφια για καλύτερο γκολ της League Phase του Conference

Με τον Ραζβάν Μαρίν «παρών» είναι τα κορυφαία γκολ της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε μέχρι τη Σαμψούντα για να αναμετρηθεί με τη Σάμσουνσπορ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του θεσμού, με την Ένωση να πραγματοποιεί μία εξαιρετική εμφάνιση επιστρέφοντας από τη Τουρκία με το διπλό και μάλιστα μετά από ανατροπή (2-1).

Η επιστροφή του «Δικεφάλου» στο ματς ξεκίνησε από τα πόδια του Ρουμάνου χαφ, όταν και έστησε την μπάλα μερικά μέτρα έξω από την περιοχή των Τούρκων και με εκπληκτική εκτέλεση ισοφάρισε σε 1-1 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η UEFA γνωστοποίησε τα 10 καλύτερα γκολ της διοργάνωσης, με τη φαουλάρα του Μαρίν να βρίσκεται μέσα στη σχετική λίστα.

The #UECL were treated to some incredible goals this league phase 🥵



Which one stood out most for you? 👀 — UEFA Conference League (@Conf_League) December 24, 2025

sportfm.gr