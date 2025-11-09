ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τέσσερις αλλαγές από Βιγιαρεάλ σε Ανόρθωση

Mετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία επί της Βιγιαρεάλ η Πάφος FC πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να αντιμετωπίσει την Ανόρθωση.

Ο προπονητής της ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, έκανε τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με το παιχνίδι με τους Ισπανούς.

Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Γκορτέρ αντί του Μιχαήλ, ενώ φανέλα βασικού πήραν επίσης οι Πηλέας, Κορέια και Ντιμάτα αντί των Σέμα, Λουκάσεν και Πέπε.

Η ενδεκάδα: Γκόρτερ, Μπρούνο, Νταβίντ Λουίζ, Γκολτάρ, Πηλέας, Κίνα, Σουνιτς, Κορέια, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Ντιμάτα

