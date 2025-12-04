Αναφορά Κωνσταντίνου για οίκημα της ΑΕΛ

Όσα είπε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου:

«Όταν ανέλαβα την ΑΕΛ με το Δ.Σ, είχαμε βρει ένα Σωματείο χωρίς υποδομές. Μετά από ενάμιση χρόνο και αρκετή δουλειά, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε τον τρόπο που θα εξηγήσουμε στον κόσμο τα θέματα υποδομών και πως μπορεί να βοηθήσει. Ένα μεγάλο θέλω του κόσμου είναι το οίκημα. Μετά από συζητήσεις και έρευνα βρήκαμε ένα ακίνητο στο κέντρο της πόλης για μίσθωσή του. Εάν και εφόσον είναι θετικά αποτελέσματα θα το ανακοινώσουμε στον κόσμο»