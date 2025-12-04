Σοκ στη Ρεάλ: Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ μένει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της χρονιάς!

Παρά το επιβλητικό 3-0 της Τετάρτης (3/12), ο τραυματισμός του Άγγλου αμυντικού επισκίασε την εμφάνιση των «μερένγκες». Ο 27χρονος χτύπησε στο 55ο λεπτό σε μια δυνατή μονομαχία, έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας έντονο πόνο και τελικά αντικαταστάθηκε από τον Μάρκο Ασένσιο.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Χοσέ Λουίς Σάντσεθ, η κατάσταση του Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά φαινόταν, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά εντός του 2025.

Η Ρεάλ καλείται πλέον να διαχειριστεί το κενό του βασικού της μπακ για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα για την πορεία της σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Look at Trent Alexander-Arnold's right foot, this looks HORRIBLE! pic.twitter.com/hgGGS467vp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 3, 2025

