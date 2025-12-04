Σοκ στη Ρεάλ: Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ μένει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της χρονιάς!
Δυσάρεστα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για απουσία μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Παρά το επιβλητικό 3-0 της Τετάρτης (3/12), ο τραυματισμός του Άγγλου αμυντικού επισκίασε την εμφάνιση των «μερένγκες». Ο 27χρονος χτύπησε στο 55ο λεπτό σε μια δυνατή μονομαχία, έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας έντονο πόνο και τελικά αντικαταστάθηκε από τον Μάρκο Ασένσιο.
Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Χοσέ Λουίς Σάντσεθ, η κατάσταση του Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά φαινόταν, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά εντός του 2025.
Η Ρεάλ καλείται πλέον να διαχειριστεί το κενό του βασικού της μπακ για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα για την πορεία της σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Look at Trent Alexander-Arnold's right foot, this looks HORRIBLE! pic.twitter.com/hgGGS467vp— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 3, 2025
