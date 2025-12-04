ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νταμάχου: «Ναι έχει καθοριστεί το πλάνο για τη μεταγραφική του Γενάρη»

Νταμάχου: «Ναι έχει καθοριστεί το πλάνο για τη μεταγραφική του Γενάρη»

Διαβάστε όσα είπε ο Ζόελ Νταμάχου στο πλαίσιο της παρουσίασής του από την ΑΕΛ

Όσα είπε ο νέος Τ/Δ της ΑΕΛ:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για την ευκαιρία που μου έδωσε να έρθω στην ΑΕΛ. Απέκτησα την εμπειρία πέντε χρόνια στον Άρη και ήταν η ώρα να προχωρήσω. Αν μπορώ να συγκρίνω την ΑΕΛ με ομάδα στην Γαλλία είναι με την Μαρσέιγ λόγω του κόσμου. Είναι φίλαθλοι που ξέρουν από ποδόσφαιρο, ξέρουν τι βλέπουν και δεν θα μπορούσα να αρνηθώ να έρθω στην ΑΕΛ. Η ομάδα έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Κύπρο, τον Ούγκο Μαρτίνς, τον Ιβάν Τρισκόφσκι που πέτυχε πολλά στην Κύπρο και τον Γιάννη Θεοδώρου τον υπεύθυνο σκάουτινγκ. Όλα αυτά με έπεισαν».

Για το πλάνο του για το μέλλον της ΑΕΛ: «Μίλησα με τον πρόεδρο, έχουμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια. Θα μιλήσω με τον προπονητή. Υπάρχει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου και η επόμενη σε έξι μήνες και θα δούμε πως θα προχωρήσουμε. Είδα όλα τα ματς της ΑΕΛ και έχω όραμα για την ομάδα. Προτεραιότητα να γνωρίσω τους ανθρώπους της ομάδας και να δούμε πως θα δουλέψουμε όλοι μαζί».

Αν καθορίστηκε το πλάνο για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου: «Ναι μίλησα ήδη με τον Ιβάν, όχι με τον πρόεδρο και τον προπονητή, θα το κάνω τις επόμενες ώρες».

Για τα προηγούμενα χρόνια στον Άρη: «Στον Άρη καταφέραμε πολλά πράγματα, πήραμε πρωτάθλημα, παίξαμε στην Ευρώπη και μετά από πέντε χρόνια ήθελα να πάω σε μια ομάδα-πρόκληση, με πίεση και είμαι ενθουσιασμένος -που ήρθα στην ΑΕΛ. Η εμπειρία που απέκτησα είναι μεγάλη και είμαι έτοιμος να προσφέρω».

Διαβαστε ακομη