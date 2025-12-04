Αγαθοκλέους: «Είμαι άνθρωπος των πράξεων, είναι καταπληκτικό το κλίμα στην ΑΕΛ»
Διαβάστε τη πρώτη τοποθέτηση του νέου γενικού διευθυντή της ΑΕΛ, Θύμιου Αγαθοκλέους στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παρέθεσε ο πρόεδρος του σωματέιου
«Παράξενη μέρα για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το Δ/Σ για την εμπιστοσύνη. Είναι καταπληκτικό το κλίμα στην ΑΕΛ. Είναι ο Ιβάν εδώ με τον οποίο συνεργαστήκαμε στο παρελθόν. Είμαι το πράξεων. Θα εργαστούμε όλοι μαζί ενωμένοι με πλάνο και μεθοδικότητα για να ανεβάσουμε την ΑΕΛ εκεί που αξίζει. Γίνεται καταπληκτική δουλειά στην ομάδα»