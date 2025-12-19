Ευθεία επίθεση Λαπόρτα σε Ρεάλ: «Ξερνάνε ψέματα, θέλουν να μας καταστρέψουν αλλά δεν θα το επιτρέψουμε»

Ο Ζοάν Λαπόρτα έριξε τα βέλη του στη Ρεάλ μιλώντας στα μέλη και το προσωπικό της Μπαρτσελόνα στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της ομάδας. Ο πρόεδρος του κλαμπ, με αφορμή τις συνεχιζόμενες δηλώσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ για διαιτητική εύνοια, πέρασε στην αντεπίθεση.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι σε κάθε αθλητική, κοινωνική, θεσμική, ακόμη και οικονομική δράση, αφήνουμε το στίγμα μας, ως ένας σεβαστός, αναγνωρισμένος, θαυμαστός και αγαπημένος σύλλογος. Πρέπει επίσης να πω ότι αυτό το κύρος που έχουμε, δημιουργεί έναν φθόνο που γίνεται αρνητικά δεκτός από εκείνους που, μέσω ύπουλων τακτικών, αγνοούν όλους τους κώδικες δεοντολογίας, όχι μόνο στον αθλητισμό, εννοώ γενικά. Φαντάζομαι ότι ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι, σε αυτούς που είναι οι αρχιτέκτονες των συνεχιζόμενων εκστρατειών για να δυσφημίσουν το έμβλημά μας και την ίδια μας την ουσία. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», δήλωσε ο Λαπόρτα και πρόσθεσε:

«Αυτοί είναι που συγχέουν την εξουσία με την απολυταρχία, αυτοί είναι που έχουν αλαζονεία, αυτοί είναι που έχουν ένα τηλεοπτικό τερατούργημα που ξερνάει μόνο ψέματα και δηλητηριάζει συνεχώς και μόνιμα τον αέρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους λέω ότι η Μπάρτσα είναι ξανά δυνατή, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και ενώ προσπαθούν να σβήσουν ή να διαστρεβλώσουν την ιστορία, δεν θα τα καταφέρουν. Χτίζουμε μια λαμπρή περίοδο στην ιστορία της Μπάρτσα που θα φτάσει ξανά στη δόξα και θα γράψει ιστορία, και αυτό χάρη σε εσάς».

