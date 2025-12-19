Στην αντεπίθεση η ΑΕΛ: «Πειθαρχικός Εισαγγελέας και ο Αθλητικός Δικαστής, έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τους θεσμούς»

Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι γαλαζοκίτρινοι:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με την οποία απορρίφθηκε τυπικά η έφεση του Σωματείου μας, τοποθετείται δημόσια και χωρίς ωραιοποιήσεις.

Καταρχάς, τονίζουμε ότι το Εφετείο της ΚΟΠ, ως το ανώτατο καθ’ ύλην αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, αντιλήφθηκε πλήρως και σε βάθος τις θέσεις και τα επιχειρήματα της ΑΕΛ. Κατά την προφορική εξαγγελία της απόφασης του, το Εφετείο προέβη σε ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν και οι οποίες επιβεβαιώνουν την ουσία των ισχυρισμών μας.

Συγκεκριμένα, το Εφετείο κατά την εξαγγελία της απόφασης του ανέφερε προφορικά ότι υφίσταται ανομοιομορφία και ασυνέπεια στις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή, γεγονός που πλήττει ευθέως την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας δικαίου. Η παραδοχή αυτή από το Ανώτατο Πειθαρχικό όργανο της ΚΟΠ αποτελεί καίριο πλήγμα στην αξιοπιστία της μέχρι σήμερα πειθαρχικής πρακτικής.

Παράλληλα, σε σχέση με την επιστολή της Αστυνομίας που απεστάλη στην ΚΟΠ, ενώπιον του Εφετείου ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι από τη στιγμή που στην εν λόγω επιστολή αναγράφεται το όνομα του Αθλητικού Δικαστή, αυτή είχε κοινοποιηθεί σε αυτόν και τελούσε σε πλήρη γνώση του περιεχομένου της, όπως ακριβώς και στα υπόλοιπα τρία άτομα της Ομοσπονδίας των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην επιστολή. Η παραδοχή αυτή καταδεικνύει με σαφήνεια ότι η επιστολή ήταν σε γνώση των αρμόδιων οργάνων και προσώπων της ΚΟΠ και δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτική ή προσχηματική επίκληση άγνοιας ή διαφορετικής ερμηνείας του περιεχομένου της.

Ως εκ των πεπραγμένων, η απόρριψη της έφεσης δεν αναιρεί ούτε ακυρώνει την ουσία της υπόθεσης. Αντιθέτως, από τη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου και από όσα καταγράφηκαν αποτυπώνεται η αναξιοπιστία των παραπομπών, η προχειρότητα στη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών και η πλήρης αδυναμία των πειθαρχικών οργάνων της ΚΟΠ να λειτουργήσουν με σοβαρότητα, συνέπεια και σεβασμό στο γράμμα του νόμου.

Είναι πλέον προφανές ότι ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας και ο Αθλητικός Δικαστής, με τις αλλεπάλληλες και αλλοπρόσαλλες αποφάσεις τους, έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τους θεσμούς που υποτίθεται ότι υπηρετούν, υπονομεύοντας την αξιοπιστία της πειθαρχικής δικαιοσύνης και δημιουργώντας συνθήκες θεσμικής εκτροπής στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η ΑΕΛ θα αναμένει τη δημοσιοποίηση του πλήρους σκεπτικού της απόφασης και θα τοποθετηθεί εκ νέου με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια, επιφυλασσόμενη κάθε θεσμικού, νομικού και διεθνούς μέσου για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας της.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού