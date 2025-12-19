ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καταδικάζει τη συμπεριφορά του Αλέγκρι η Νάπολι

Η Νάπολι με ανακοίνωσή της εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά του Μαξ Αλέγκρι μετά τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ιταλίας, Νάπολι, εξέφρασε σήμερα (19/12) την έντονη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά του προπονητή της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ανεξέλεγκτη», κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του ιταλικού Σούπερ Καπ, όπου η Νάπολι επικράτησε με 2-0 την Πέμπτη στο Ριάντ.

«Η Νάπολι καταδικάζει έντονα τη συμπεριφορά του προπονητή της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος, κατά την διάρκεια του ημιτελικού του ιταλικού Σούπερ Καπ, μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους στο γήπεδο και ζωντανά στην τηλεόραση, προσέβαλε σοβαρά τον (αθλητικό συντονιστή της Νάπολι) Γκαμπριέλε Οριάλι με προσβλητικά και επαναλαμβανόμενα σχόλια. Ελπίζουμε ότι αυτή η εντελώς εκτός ελέγχου επιθετικότητα δεν θα περάσει απαρατήρητη».

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, υπήρξαν αρκετές λεκτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους πάγκους των δύο ομάδων, με αφορμή ένα φάουλ του Αντριέν Ραμπιό πάνω στον Ματέο Πολιτάνο στο 30ό λεπτό. Μετά τη λήξη του αγώνα, οι προπονητές Αντόνιο Κόντε και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δεν αντάλλαξαν χειραψία, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό στις δηλώσεις τους προς τα ΜΜΕ.

sport-fm.gr 

 

