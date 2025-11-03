ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ξεκάθαρη θέση του Κυπριανίδη για τη φάση Νταβίντ Λουίζ - Φιλιώτη και το «παράξενο είναι ότι...»

Τα όσα ανέφερε για τη συγκεκριμένη φάση ο Γιαννάκης Κυπριανίδης.

Ξεκάθαρος ήταν ο αναλυτής επίμαχων φάσεων Γιαννάκης Κυπριανίδης για την πολυσηζητημένη φάση με τον Νταβίντ Λουίς και τον Φιλιώτη στον αγώνα Πάφος FC – ΑΕΛ. Σχολιάζοντας τις φάσεις της 9ης αγωνιστικής στο Supersport 104 , ανέφερε:

«Στο 27ο λεπτό ο Νταβίντ Λουίς, εκεί στη γραμμή του κόρνερ, κτυπάει τον Φιλιώτη με την αγκώνα του στο πρόσωπο, μπροστά στον βοηθό διαιτητή. Να πω ότι ο διαιτητής ήταν λίγο πιο μακριά. Δεν τιμωρήθηκε. Για μένα το παράξενο είναι ότι ούτε το VAR…  διότι το κτύπημα με την αγκώνα ήταν για κόκκινη κάρτα. Δεν ήταν γιατί πήδηξε ή γιατί έβαλε το χέρι του ο Νταβίντ Λουίς. Όπως ήταν μπροστά στην μπαλιά και ήταν πίσω του ο Φιλιώτης και τον πίεζε, βλέπουμε την αγκώνα να την υψώνει και να τον κτυπάει στο πρόσωπο».

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΑΕΛ

