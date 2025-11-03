Οι βοηθοί, τι φάση;

Πολλές φορές ο διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο κι αυτός στο VAR είναι αυτοί που δέχονται τα περισσότερα πυρά σε επίμαχες φάσεις, όμως εξ όσων αποδείχθηκε στα παιχνίδια της περασμένης αγωνιστικής η διαιτησία πάσχει και στους βοηθούς.

Χαρακτηριστικές οι δυο φάσεις στον αγώνα του ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Εθνικό και αυτή στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο παιχνίδι της Πάφος FC με την ΑΕΛ.

Μπροστά στα μάτια των βοηθών διαιτητών υπήρξε αγκωνιά και στις δύο περιπτώσεις δεν υποδείχθηκε τίποτα.

Στο στάδιο της πρωτεύουσας η παρέμβαση του VAR έσωσε την αδικία και αποβλήθηκε ο παίκτης του Εθνικού (Οφόρι), αφού φάνηκε καθαρά η αγκωνιά πάνω στον Διαμαντάκο, όμως στο «Στέλιος Κυριακίδης» η αγκωνιά του Νταβίντ Λουίζ πάνω στον Φιλιώτη κρίθηκε και από το VAR ότι δεν... συντρέχει λόγος για τιμωρία.

Σ.Σ.