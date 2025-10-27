Για την... εκτόξευση

Έξι βράδια μετά τη μεγάλη προσπάθεια με την Καϊράτ στο Αλμάτι, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο παίζει ντέρμπι κορυφής, αντιμετωπίζοντας το τριφύλλι που βρίσκεται στο -2 και σε περίπτωση νέου διπλού στην πρωτεύουσα (έπειτα από εκείνο κόντρα στον ΑΠΟΕΛ) αναμφισβήτητα θα... εκτοξευτεί. Όχι μόνο με τη βαθμολογική έννοια (θα αφήσει πίσω της πέντε βαθμούς την, κατά πολλούς, ισχυρότερη συνδιεκδικήτρια του τίτλου, εκμεταλλευόμενη και τις απώλειες που θα προκύψουν στο ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ αλλά κυρίως ψυχολογικά και σε ό,τι αφορά την τρομερή δυναμική που θα αποκτήσει, καθώς, αν και νωρίς, θα «κολλήσει» από νωρίς πάνω της την ταμπέλα του πρώτου φαβορί για τον τίτλο και το... back to back.

Σημειώνεται πως η Πάφος μετράει το απόλυτο των βαθμών στα εκτός έδρας παιχνίδια της και σε περίπτωση νέου διπλού θα κάνει το 4/4, ενώ ακόμη και να κρατήσει απλώς το αήττητό της με τυχόν ισοπαλία σε καμία περίπτωση δεν θα ΄ναι αρνητικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι θα κρατηθεί πάνω από το τριφύλλι, βγάζοντας από το πρόγραμμα ένα από τα δυσκολότερά της παιχνίδια. Ο Ισπανός προπονητής της παφιακής ομάδας γνωρίζει βεβαίως πολύ καλά τις δυσκολίες του αγώνα, ιδίως δεδομένου ότι κοντράρεται με τον αντίπαλο που αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, τον «κακό δαίμονα» της ομάδας του, καθώς η Πάφος έχει κερδίσει μόλις δύο από τα τελευταία δέκα παιχνίδια των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, μετρώντας έξι ήττες (δύο ισοπαλίες). Το ευχάριστο για τον Καρσέδο είναι ότι έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, έτσι δύναται να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα χωρίς περιορισμούς.