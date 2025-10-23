LIVE: Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ 0-0

Το πιο δύσκολο από τα έξι της παιχνίδια στη League Phase του Conference League δίνει η ΑΕΚ η οποία αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας στο «Selhurst Park» του Λονδίνου.

Οι κιτρινοπράσινοι, που στην πρεμιέρα πέτυχαν επιβλητική νίκη επί της Αλκμαάρ (4-0), θα επιδιώξουν - απέναντι στο πρώτο φαβορί (βάσει στοιχηματικών αποδόσεων) για κατάκτηση της διοργάνωσης - να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές τους να προκριθούν στα νοκ-άουτ.

Η εξέλιξη του αγώνα

21' Νέα σπουδαία φάση για τους γηπεδούχους, μετά από απόκρουση του Αλομέροβιτς ο Ματετά σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι.

19' Μεγάλη ευκαιρία για την Κρίσταλ Πάλας με κοντινό σουτ του Σαρ, ο Μιλίτσεβιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

19' Μέσα ο Ιβάνοβιτς, παίρνοντας τη θέση του Τσακόν.

-Αποχώρησε με το φορείο ο Τσακόν, επανήρχισε το ματς στο 17'.

-Φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του... Ετοιμάζεται ο Ιβάνοβιτς.

13' Στο έδαφος ο Τσακόν, αντιμετωπίζει πρόβλημα.

-Φάσεις... ψυχολογίας για την ΑΕΚ η οποία μπορεί να πάρει αυτοπεποίθηση από τέτοιες στιγμές.

10' Σουτ του Νάλι μετά την εκτέλεση κόρνερ, κόντραρε, ακολούθησε σουτ του Λέδες, άστοχο.

10' Απείλησε στην αντεπίθεση η ΑΕΚ, ο Μουνιόθ πρόλαβε το επικίνδυνο γύρισμα του Ρόντεν για τον Μπάγιτς.

-Μπήκαν δυνατά στο ματς οι Λονδρέζοι και ψάχνουν ένα γρήγορο προβάδισμα.

8' Σουτ του Πίνο, κόντραρε.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά, Γκουέχι, Μουνιόθ, Χιουζ, Λέρμα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο, Ματετά.

ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Ναλί, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σάμποριτ, Λέδες, Πονς,Ροντέν, Μιραμόν, Τσακόν (19΄ Ιβάνοβιτς), Μπάγιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάμιαν Κος (Πολωνία)

VAR: Πιότρ Λάσικ (Πολωνία)