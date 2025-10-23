LIVE: Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Το πιο δύσκολο από τα έξι της παιχνίδια στη League Phase του Conference League δίνει η ΑΕΚ η οποία αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας στο «Selhurst Park» του Λονδίνου.
Οι κιτρινοπράσινοι, που στην πρεμιέρα πέτυχαν επιβλητική νίκη επί της Αλκμαάρ (4-0), θα επιδιώξουν - απέναντι στο πρώτο φαβορί (βάσει στοιχηματικών αποδόσεων) για κατάκτηση της διοργάνωσης - να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές τους να προκριθούν στα νοκ-άουτ.
Η εξέλιξη του αγώνα
21' Νέα σπουδαία φάση για τους γηπεδούχους, μετά από απόκρουση του Αλομέροβιτς ο Ματετά σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι.
19' Μεγάλη ευκαιρία για την Κρίσταλ Πάλας με κοντινό σουτ του Σαρ, ο Μιλίτσεβιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.
19' Μέσα ο Ιβάνοβιτς, παίρνοντας τη θέση του Τσακόν.
-Αποχώρησε με το φορείο ο Τσακόν, επανήρχισε το ματς στο 17'.
-Φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του... Ετοιμάζεται ο Ιβάνοβιτς.
13' Στο έδαφος ο Τσακόν, αντιμετωπίζει πρόβλημα.
-Φάσεις... ψυχολογίας για την ΑΕΚ η οποία μπορεί να πάρει αυτοπεποίθηση από τέτοιες στιγμές.
10' Σουτ του Νάλι μετά την εκτέλεση κόρνερ, κόντραρε, ακολούθησε σουτ του Λέδες, άστοχο.
10' Απείλησε στην αντεπίθεση η ΑΕΚ, ο Μουνιόθ πρόλαβε το επικίνδυνο γύρισμα του Ρόντεν για τον Μπάγιτς.
-Μπήκαν δυνατά στο ματς οι Λονδρέζοι και ψάχνουν ένα γρήγορο προβάδισμα.
8' Σουτ του Πίνο, κόντραρε.
-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά, Γκουέχι, Μουνιόθ, Χιουζ, Λέρμα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο, Ματετά.
ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Ναλί, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σάμποριτ, Λέδες, Πονς,Ροντέν, Μιραμόν, Τσακόν (19΄ Ιβάνοβιτς), Μπάγιτς.
ΣΚΟΡΕΡ: - / -
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάμιαν Κος (Πολωνία)
VAR: Πιότρ Λάσικ (Πολωνία)