Όταν το μυαλό δεν συγκρατεί τα πόδια

Ο Κορέια στο 4ο λεπτό έκανε ένα βάναυσο κτύπημα και άφησε την Πάφος FC με δέκα παίκτες στην αναμέτρηση με την Καϊράτ.

Η ομάδα του Καρσέδο δεν έχασε όμως είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν ο Βραζιλιάνος δεν δεχόταν την κόκκινη, ίσως να κέρδιζε.

Από την πρώτη στιγμή κατάλαβε το λάθος του ο Κορέια. Είναι στιγμές που το μυαλό δεν συγκρατεί τα πόδια. Αυτό συνέβηκε και στο Αλμάτι. Ψήλωσε το πόδι του ψηλά, βρήκε τον αντίπαλο σε επικίνδυνο σημείο και ενώ ήταν μία φάση στο κέντρο που έπρεπε να είναι προσεκτικός.

Χ.Χ