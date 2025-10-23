Λίγες οι ελπίδες, μα γεμίζει εμπειρίες

Άγγιξε την πρώτη ιστορική νίκη της στη League Phase του Champions League η Πάφος FC, ίσως και να τη δικαιούτο, όμως το δεδομένο είναι ότι επέστρεψε χθες στην Κύπρο από το Καζακστάν έχοντας προσθέσει στη συλλογή της τον δεύτερο βαθμό (0-0 με την Καϊράτ), μετά από αυτόν που πήρε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Πειραιώς (0-0). Τα πράγματα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικά εάν ο Κορέια δεν έκανε την επικίνδυνη ενέργεια προς τον Μάτα, που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του πριν από τη συμπλήρωση του 4’ και συγκεκριμένα στα τρία λεπτά και τρία δευτερόλεπτα (σ.σ. έγινε ο πρώτος στην ιστορία του Champions League που αποβάλλεται τόσο γρήγορα).

Με το αποτέλεσμα αυτό δυσκόλεψαν οι πιθανότητες για τους πρωταθλητές να συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, δεδομένου και του δύσκολου προγράμματος στη συνέχεια. Για την παφιακή ομάδα ακολουθούν δυο παιχνίδια στην Κύπρο και το στάδιο «Αλφαμέγα». Πρώτα θα τεθεί αντιμέτωπη απέναντι στη Βιγιαρεάλ (05/11, 19:45) κι ακολούθως τη Μονακό (26/11, 19:45). Έπειτα θα πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει στις 10 Δεκεμβρίου (22:00) τη Γιουβέντους, ενώ ενάμιση σχεδόν μήνα μετά θα βρεθεί στην Αγγλία για να παίξει με την Τσέλσι (21/01, 22:00). Η πορεία της στη League Phase του Champions League θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου, οπότε και θα φιλοξενήσει τη Σλάβια Πράγας.

Πάντως, σημαντικό στοιχείο από το ταξίδι στο Καζακστάν είναι ότι στο ταμείο θα προστεθούν άλλες 700.000 ευρώ, ποσό που δίνεται ως μπόνους για τις ισοπαλίες στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Επιπλέον, όλη η φετινή πορεία αποτελεί τεράστια εμπειρία για την Πάφος FC, στην παρθενική συμμετοχή της σε τέτοιο επίπεδο. Άρα, ό,τι παίρνει από αυτή την πορεία είναι τεράστιο κέρδος.

Όπως και τις προηγούμενες φορές

Πλέον, στην παφιακή ομάδα αφήνουν στην άκρη για λίγο την ευρωπαϊκή προσπάθεια και επικεντρώνονται ξανά στο πρωτάθλημα και δη την αναμέτρηση της ερχόμενης Δευτέρας (27/10, 19:00) με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Οι πρωταθλητές θέλουν να... προσγειωθούν ομαλά στις εγχώριες διοργανώσεις, όπως συνέβη και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που διεξήχθησαν μετά από υποχρεώσεις στη League Phase του Champions League, που κατά σύμπτωση και πάλι ήταν εκτός έδρας. Το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μετά την ισοπαλία (0-0) στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, κέρδισε εκτός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου (0-2), ενώ μετά το παιχνίδι με την Μπάγερν στο στάδιο «Αλφαμέγα» (1-5) επικράτησε της ΑΕΚ στην «ΑΕΚ Αρένα» με 4-2.

Πριμ στους μικρούς

Στο μεταξύ, σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες, η ιστορική επιτυχία της ομάδας Κ19 της Πάφος FC θα φέρει μπόνους δέκα χιλιάδων ευρώ στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της παφιακής ομάδας, από τον πρόεδρο Σεργκέι Λομάκιν. Θυμίζουμε ότι οι μικροί της Πάφος FC, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Youth League, κέρδισαν με 3-1 την Καϊράτ, παίρνοντας τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση.