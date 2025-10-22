Στο «στόχαστρο» της Hoffenheim ο 17χρονος Παναγιώτης Τσιβίκος
ΓΗΠΕΔΟ
Στα ραντάρ των Γερμανών ο Κύπριος μπακ
Ο νεαρός αριστερός μπακ της Πάφος FC U19 κεντρίζει το ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας, σύμφωνα με τον Rudy Galetti.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Rudy Galetti, ο Παναγιώτης Τσιβίκος βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τη γερμανική Hoffenheim. Ο 17χρονος Κύπριος άσος, που αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας, αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας Κ19 της Πάφος FC και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τις φετινές του εμφανίσεις.
🚨🔥 EXCL | Hoffenheim are among the clubs showing interest in Panagiotis Tsivikos.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 21, 2025
The 17yo Cypriot LB impressed again today in the Youth League, assisting in Pafos’ 3-1 away win vs Kairat Almaty, after another strong performance in the previous round vs Bayern Munich. ✨🇨🇾 pic.twitter.com/ARkQw6grEi