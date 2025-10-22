Στο «στόχαστρο» της Hoffenheim ο 17χρονος Παναγιώτης Τσιβίκος

Ο νεαρός αριστερός μπακ της Πάφος FC U19 κεντρίζει το ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας, σύμφωνα με τον Rudy Galetti.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Rudy Galetti, ο Παναγιώτης Τσιβίκος βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τη γερμανική Hoffenheim. Ο 17χρονος Κύπριος άσος, που αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας, αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας Κ19 της Πάφος FC και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τις φετινές του εμφανίσεις.