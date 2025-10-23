Ομόνοια: Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία για ευρωπαϊκό διπλό - 4 ισοπαλίες, 9+1 ήττες

Ούτε στο στάδιο «Fadil Vokrri» της Πρίστινα έμελλε η Ομόνοια να πανηγυρίσει διπλό σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Μένοντας στο 1-1 με την Ντρίτα οι πράσινοι συμπλήρωσαν 13 εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς να πανηγυρίσουν τρίποντο και έχασαν την ευκαιρία να σταματήσουν αυτό το σερί κόντρα σε μία ομάδα που θεωρείται υποδεέστερη από τους πράσινους.

Είναι ο τέταρτος αγώνας σε ευρωπαϊκούς ομίλους που η ομάδα της Λευκωσίας φέρνει ισοπαλία εκτός Κύπρου, ενώ στα υπόλοιπα εννέα ματς, στις προηγούμενες τέσσερις συμμετοχές, είχε δεχθεί ήττα. Εάν υπολογίσουμε και το νοκ άουτ παιχνίδι με την Πάφο στην περσινή διοργάνωση του Conference League φθάνουμε στις δέκα ήττες.

Σημειώνεται ότι οι πράσινοι έχουν να δώσουν άλλα δύο ματς εκτός Κύπρου στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία, καθώς θα παίξουν στις 6 Νοεμβρίου στη Λωζάνη, ενώ στις 11 Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσουν τη Ραπίντ Βιέννης.

Αναλυτικά τα εκτός έδρας αποτελέσματα της Ομόνοιας στην κύρια φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων:

---- 2020-21 - Europa League - Group E

ΠΑΟΚ 1-1

Γρανάδα 2-1

Αϊντχόφεν 4-0

---- 2021-22 - Conference League - Group H

Kαϊράτ 0-0

Βασιλεία 3-1

Καραμπάχ 2-2

---- 2022-23 - Europa League - Group E

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

Μάντεστερ Γ. 1-0

Σέριφ 1-0

---- 2023-24 - League Phase Conference League

Xαρτς 2-0

Γάνδη 1-0

Μπόρατς 0-0

Κnock Out Phase

Πάφος 2-1

---- 2024-25 - League Phase Conference League

Nτρίτα 1-1