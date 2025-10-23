ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία για ευρωπαϊκό διπλό - 4 ισοπαλίες, 9+1 ήττες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία για ευρωπαϊκό διπλό - 4 ισοπαλίες, 9+1 ήττες

Στην πέμπτη της συμμετοχή στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης η Ομόνοια συνεχίζει να μην έχει εκτός έδρας τρίποντο

Ούτε στο στάδιο «Fadil Vokrri» της Πρίστινα έμελλε η Ομόνοια να πανηγυρίσει διπλό σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Μένοντας στο 1-1 με την Ντρίτα οι πράσινοι συμπλήρωσαν 13 εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς να πανηγυρίσουν τρίποντο και έχασαν την ευκαιρία να σταματήσουν αυτό το σερί κόντρα σε μία ομάδα που θεωρείται υποδεέστερη από τους πράσινους.

Είναι ο τέταρτος αγώνας σε ευρωπαϊκούς ομίλους που η ομάδα της Λευκωσίας φέρνει ισοπαλία εκτός Κύπρου, ενώ στα υπόλοιπα εννέα ματς, στις προηγούμενες τέσσερις συμμετοχές, είχε δεχθεί ήττα. Εάν υπολογίσουμε και το νοκ άουτ παιχνίδι με την Πάφο στην περσινή διοργάνωση του Conference League φθάνουμε στις δέκα ήττες.

Σημειώνεται ότι οι πράσινοι έχουν να δώσουν άλλα δύο ματς εκτός Κύπρου στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία, καθώς θα παίξουν στις 6 Νοεμβρίου στη Λωζάνη, ενώ στις 11 Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσουν τη Ραπίντ Βιέννης.

Αναλυτικά τα εκτός έδρας αποτελέσματα της Ομόνοιας στην κύρια φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων:

---- 2020-21 - Europa League - Group E

ΠΑΟΚ 1-1

Γρανάδα 2-1

Αϊντχόφεν 4-0

 

---- 2021-22 - Conference League - Group H

Kαϊράτ 0-0

Βασιλεία 3-1

Καραμπάχ 2-2

 

---- 2022-23 - Europa League - Group E

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

Μάντεστερ Γ. 1-0

Σέριφ 1-0

 

---- 2023-24 - League Phase Conference League

Xαρτς 2-0

Γάνδη 1-0

Μπόρατς 0-0

Κnock Out Phase

Πάφος 2-1

 

---- 2024-25 - League Phase Conference League

Nτρίτα 1-1

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήγμα στην ΑΕΚ, αναγκαστική αλλαγή από νωρίς ο Τσακόν

ΑΕΚ

|

Category image

O παίκτης της Ντρίτα που ξεχώρισε ο Μπεργκ και τα δεδομένα με Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «Χ» της Ομόνοιας στην Πρίστινα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αγριεμένοι κιτρινόμαυροι, έριξε εξάρα η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία για ευρωπαϊκό διπλό - 4 ισοπαλίες, 9+1 ήττες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό η Ομόνοια αλλά ο βαθμός στο Κόσοβο δεν τη χαροποιεί…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ

|

Category image

Νίκησε την ΑΕΚ ο ΑΠΟΕΛ, έριξε εννιάρα ο Αραράτ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόβλημα η άμυνα, «νοσεί» και η επίθεση

ΑΕΛ

|

Category image

Πώς ο Τζόουνς έμπλεξε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού

NBA

|

Category image

Έσπασε το σερί του και προκάλεσε ανησυχία ο Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Selhurst Park»

ΑΕΚ

|

Category image

Στα ίσα η Ομόνοια με το πρώτο του Μασούρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Βγάζει στο... σφυρί τον Μανδά τον Ιανουάριο η Λάτσιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ για «Αρένα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη