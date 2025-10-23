O παίκτης της Ντρίτα που ξεχώρισε ο Μπεργκ και τα δεδομένα με Κουλιμπαλί

Οι δηλώσεις του Χένινγκ Μπεργκ μετά την ισοπαλία της Ομόνοιας με τον Ντρίτα στο Κόσοβο.

Για το αποτέλεσμα: «Είμαστε λίγο απογοητευμένοι, θέλαμε να κερδίσουμε. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε και κυριαρχήσαμε όμως σκόραραν με μια εξαιρετική κεφαλιά. Το Νο9 (σ.σ. Μάναϊ) της Ντρίτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι να είχαν ευκαιρίες, εμείς είχαμε κατοχή και φτιάξαμε κάποιες καλές ευκαιρίες με σέντρες μέσα στην περιοχή. Πιέσαμε και σκοράραμε ένα γκολ, μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα. Δύο έξτρα πόντοι θα ήταν πολύ καλοί για τις πιθανότητες μας να προκριθούμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ίσως στα επόμενα να μην παίξουμε τόσο καλά και να κερδίσουμε».

«Δεν πρόκειται να κερδίσουμε όλα τα ματς, ούτε να τα χάσουμε όλα. Είμαστε απογοητευμένοι, όπως είπα, που δεν πήραμε τους δύο έξτρα βαθμούς. Θα πρέπει να βελτιωθούμε στην τελική πάσα, αν ήμασταν όπως στα πρώτα παιχνίδια αποτελεσματικοί θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν εύκολες νίκες, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο».

Για τον τραυματισμό του Κουλιμπαλί: «Δεν είμαστε σίγουροι πόσο σοβαρός ή όχι είναι ο τραυματισμός. Σε 1-2 μέρες θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, πάντως περπατούσε καλά όταν έβγαινε έξω. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρό».