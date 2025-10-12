Τέσσερις μήνες μετά...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήταν 26 Ιουνίου, όταν ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου την παρουσία εκπροσώπων της F8 Sports (Φαμπιάνο Ντα Κόστα και Φερνάντο Αλμέιδα) τους Βραζιλιάνους επενδυτές.

Έναν περίπου μήνα αργότερα, στις 23 Ιουλίου, ο Απόλλωνας παρουσίασε ως νέο επενδυτή τον Γκάμπριελ Γκρεγκ. Τέσσερις και τρεις μήνες (αντίστοιχα) μετά, το σκηνικό με τους επενδυτές δεν ξεκαθάρισε στις δυο ομάδες.

Με διαφορετικές συνθήκες και δεδομένα, οι υποθέσεις των επενδυτών, τόσο στους γαλαζοκίτρινους όσο και στους γαλάζιους, παραμένουν σε εκκρεμότητα. Στον ΑΠΟΕΛ εμφανίζονται κατά καιρούς Βραζιλιάνοι και λέγεται ότι είναι σε καλό δρόμο το θέμα. Η αναμονή όμως για να κλείσει τελεσίδικα η υπόθεση παραμένει, όπως και στον Απόλλωνα.

 

