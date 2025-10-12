ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλο ένα κατόρθωμα για τον Χάαλαντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άλλο ένα κατόρθωμα για τον Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρόσθεσε ακόμη ένα ρεκόρ στην... συλλογή του, καθώς έγινε ο παίκτης, που σημείωσε 50 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πιό γρήγορα από κάθε άλλον στα χρονικά. Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, πέτυχε εχθές (11/10) χατ τρικ στην 46η συμμετοχή του και στην εμφατική νίκη με 5-0 επί του Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο χαρισματικός σκόρερ σημείωσε τα γκολ υπ΄αριθμόν 49, 50 και 51 με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, με την φανέλα της οποίας, σκοράρει κατά μέσο όρο περισσότερα από ένα γκολ ανά παιχνίδι, ένας ρυθμός άνευ προηγουμένου στο διεθνές ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικών Opta.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για να φθάσει σ΄αυτό το... ορόσημο, ο Χάρι Κέϊν χρειάσθηκε 71 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, ενώ ο Νεϊμάρ τα κατάφερε στην 74η συμμετοχή του με την «σελεσάο» και ο Μπαπέ μετά από 90 συμμετοχές με τους «πετεινούς». Επίσης, ο Λιονέλ Μέσι χρειάσθηκε 107 αγώνες με την «αλμπισελέστε» και ο Κριστιάνο Ρονάλντο 114 ματς με την εθνική Πορτογαλίας.

Ο Χάαλαντ διάγει περίοδο εξαιρετικής κατάστασης, δεδομένου ότι έχει πετύχει εννέα γκολ για την Μάντσεστερ Σίτι σε επτά αγώνες της Premier League και τρία γκολ σε δύο αγώνες του Champions League.

 

Πηγή: AΠΕ ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέσσερις μήνες μετά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: 39 χρόνια από το πρώτο ματς στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE το Σαν Μαρίνο - Κύπρος στις 16:00 (ενδεκάδες)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Είναι επίτευγμα για τον ΑΠΟΕΛ

Απόψεις

|

Category image

Επιστρέφει κι ελευθερώνει τον Αντερέγκεν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Εθνική κόντρα στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δυο παλιοί των κυπριακών πάγκων έδειξαν τον δρόμο...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα επόμενα για να διατηρήσει τον καλό απολογισμό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλέον το πιστεύουν κι αυτοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλο ένα κατόρθωμα για τον Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άτυχος ο Ηλία Κωστή, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο σημαντικός Γιόζεφ Κβίντα και... όταν όλα λειτουργούν σωστά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παραιτήθηκε ο Στόϊκοβιτς από τον πάγκο της Σερβίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όταν η ενδεκάδα... κοστίζει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Λουίς Σουάρες έφτασε τα 600 γκολ και το έκανε με φοβερό τρόπο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη