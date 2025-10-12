Άλλο ένα κατόρθωμα για τον Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρόσθεσε ακόμη ένα ρεκόρ στην... συλλογή του, καθώς έγινε ο παίκτης, που σημείωσε 50 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πιό γρήγορα από κάθε άλλον στα χρονικά. Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, πέτυχε εχθές (11/10) χατ τρικ στην 46η συμμετοχή του και στην εμφατική νίκη με 5-0 επί του Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο χαρισματικός σκόρερ σημείωσε τα γκολ υπ΄αριθμόν 49, 50 και 51 με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, με την φανέλα της οποίας, σκοράρει κατά μέσο όρο περισσότερα από ένα γκολ ανά παιχνίδι, ένας ρυθμός άνευ προηγουμένου στο διεθνές ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικών Opta.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για να φθάσει σ΄αυτό το... ορόσημο, ο Χάρι Κέϊν χρειάσθηκε 71 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, ενώ ο Νεϊμάρ τα κατάφερε στην 74η συμμετοχή του με την «σελεσάο» και ο Μπαπέ μετά από 90 συμμετοχές με τους «πετεινούς». Επίσης, ο Λιονέλ Μέσι χρειάσθηκε 107 αγώνες με την «αλμπισελέστε» και ο Κριστιάνο Ρονάλντο 114 ματς με την εθνική Πορτογαλίας.

Ο Χάαλαντ διάγει περίοδο εξαιρετικής κατάστασης, δεδομένου ότι έχει πετύχει εννέα γκολ για την Μάντσεστερ Σίτι σε επτά αγώνες της Premier League και τρία γκολ σε δύο αγώνες του Champions League.

Πηγή: AΠΕ ΜΠΕ