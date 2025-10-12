ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Δεν παίζει ο Ναν στο ντέρμπι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Δεν παίζει ο Ναν στο ντέρμπι!

Το χειρότερο μαντάτο για τον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν το ντέρμπι καθώς ο Κέντρικ Ναν τέθηκε εκτός αγώνα με πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στην προπόνηση του Σαββάτου.

Ο Αμερικανός δέχθηκε μια γονατιά, κι ενώ επιχείρησε να δοκιμάσει στη σημερινή πρωινή προπόνηση δεν τα κατάφερε. Το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ωστόσο στον Παναθηναϊκό δε θα ρισκάρουν για ένα ματς κανονικής περιόδου με τη συμμετοχή του MVP της Ευρωλίγκα.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ θα βγει εκτός 6αδας ξένων και ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του κορυφαίου σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Παράλληλα μαζί με τον Ναν θα μείνει εκτός 6αδας και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Αυτό σημαίνει πως η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού θα αποτελείται από τους: Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Γιούρτσεβεν.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τι κάνεις ρε Χάαλαντ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) LIVE: Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με πρόβλημα τραυματισμού επιστρέφουν από την Σερβία Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

800 ματς καριέρας ο Βαλμπουενά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οριστικά χωρίς τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Δεν παίζει ο Ναν στο ντέρμπι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα χρωστάει 159 εκατομμύρια ευρώ σε συλλόγους για μεταγραφές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σίλβα βγαλμένος από το ΝΒΑ και 20άρα της ΑΕΚ επί του Πανιωνίου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέσσερις μήνες μετά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: 39 χρόνια από το πρώτο ματς στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Είναι επίτευγμα για τον ΑΠΟΕΛ

Απόψεις

|

Category image

Επιστρέφει κι ελευθερώνει τον Αντερέγκεν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Εθνική κόντρα στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δυο παλιοί των κυπριακών πάγκων έδειξαν τον δρόμο...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα επόμενα για να διατηρήσει τον καλό απολογισμό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη