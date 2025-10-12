Σοκ στον Παναθηναϊκό: Δεν παίζει ο Ναν στο ντέρμπι!

Ο Αμερικανός δέχθηκε μια γονατιά, κι ενώ επιχείρησε να δοκιμάσει στη σημερινή πρωινή προπόνηση δεν τα κατάφερε. Το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ωστόσο στον Παναθηναϊκό δε θα ρισκάρουν για ένα ματς κανονικής περιόδου με τη συμμετοχή του MVP της Ευρωλίγκα.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ θα βγει εκτός 6αδας ξένων και ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του κορυφαίου σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Παράλληλα μαζί με τον Ναν θα μείνει εκτός 6αδας και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Αυτό σημαίνει πως η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού θα αποτελείται από τους: Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Γιούρτσεβεν.

