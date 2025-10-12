Είναι επίτευγμα για τον ΑΠΟΕΛ

Το γεγονός ότι μετά από έξι αγωνιστικές ο ΑΠΟΕΛ μοιράζεται την 1η θέση με την εκπληκτική ομάδα της Πάφου, το θεωρώ ως μεγάλο επίτευγμα κάτω από τις ειδικές φετινές συνθήκες.

Όπως και να το κάνουμε, ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε τη σεζόν με χίλιες δυο αμφιβολίες και από τους δικούς του οπαδούς αλλά και από το σύνολο των φιλάθλων. Αιτία ήταν το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που ακόμα και σήμερα υπάρχει αλλά και οι μεταγραφές που δεν έκαναν τόσο κρότο όσο τις προηγούμενες χρονιές.

Κι όμως, ένας προπονητής, που όπως φάνηκε δεν είναι των λόγων αλλά των πράξεων, μαζί με λίγους έμπειρους και αρκετούς νέους παίκτες, έφτιαξε ένα σύνολο που σε μεγάλα διαστήματα το βλέπεις και χαίρεσαι! Κι αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.

Φέτος, στον ΑΠΟΕΛ αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται μόνο με τεράστιους προϋπολογισμούς και τρανταχτά ονόματα στις μεταγραφές, με εξωφρενικούς μισθούς. Οι ομάδες φτιάχνονται όπως έκαμε, εξ ανάγκης, φέτος ο ΑΠΟΕΛ.

Με έναν προπονητή που ξέρει πράγματα και καταστάσεις και δεν είναι του σόου και με συνδυασμό νεαρών κι έμπειρων παικτών που σέβονται τη φανέλα που φορούν και κατεβαίνουν στο γήπεδο για να τα δώσουν όλα προκειμένου να κερδίσει η ομάδα τους. Αυτός είναι ο φετινός ΑΠΟΕΛ που καταρρίπτει όλα τα προγνωστικά των «ειδικών» του ποδοσφαίρου...