Πλέον το πιστεύουν κι αυτοί

Η Εθνική μας ομάδα γύρισε από το 2-0 κάνοντάς το 2-2 δύο φορές. κι αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Και κόντρα στη Ρουμανία και απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, η Κύπρος αγωνιζόταν με ομάδες που είναι πιο ποιοτικές από την ίδια.

Εντούτοις, δεν παράτησε τα παιχνίδια, όπως θα έκανε στο παρελθόν. και στο τέλος θα έχανε με ένα βαρύ σκορ. Πλέον οι ποδοσφαιριστές του Άκη Μάντζιου πιστεύουν περισσότερο στις δυνατότητές τους.

Ανεξάρτητα με την εικόνα του αντιπάλου, βλέπουμε παίκτες με πάθος και στοχοπροσήλωση. Ο Μάντζιος συνεχίζει να κερδίζει πόντους και να ανεβάζει τις προσδοκίες μας. Φαίνεται πως κάτι όντως άλλαξε με την έλευση του Ελλαδίτη προπονητή.

