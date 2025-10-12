Ανόρθωση: 39 χρόνια από το πρώτο ματς στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Αναλυτικά:

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΧΗΤΙΚΟ

Πάνε κιόλας 39 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο σφύριγμα στο προσωρινό μας σπίτι.

Η μεγάλη ιδέα όπου γεννήθηκε από τους Στέλιο Φρεναρίτη και Φίλιππο Φιλίππου για στέγαση του οικοδομήματος το ‘81, πήρε σάρκα και οστά 5 χρόνια μετά με το όνομα «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Μετά από χίλια μύρια κύματα, απορρίψεις από την πολιτεία, και ενστάσεις από τους τόπακες, η Ανόρθωσις κλείνει τα αυτιά της εις τας σειρήνας του εφικτού. Από τότε μέλλει να ξεκινήσει μια νέα ιστορία, αυτή την φορά 47 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, το ΓΣΕ.

Όπερ και εγένετο, ακρογωνιαίος λίθος όπως και σε κάθε της στιγμή 114 χρόνια τώρα, ο μεγάλος της λαός. Ο καθένας από το μετερίζι του και με τα λιγοστά που περίσσεψαν από τον εκδιωγμό του ‘74, κατάφεραν να αναπτερώσουν το πνεύμα της Ανορθώσεως και να της χαρίσουν ένα προσωρινό σπίτι. Σπίτι που χρειάστηκε ο κόσμος της να σώσει και το έκανε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα πως οι Πρόσφυγες, οι Μαχητές, οι Αγωνιστές δεν διαπραγματεύονται το ιδανικό τους. Θα το κάνουν ξανά, όσες φορές κι αν χρειαστεί, θα μπουν μπροστά για να τη σώσουν. Θα την κρατήσουν ζωντανή, όπως τους κράτησε κι εκείνη στον ξεριζωμό.

Τρανταχτό παράδειγμα προς πάσα κατεύθυνση, η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ιδρύθηκε για να μεγαλουργεί, το γινάτι μας υπήρξε ανθεκτικό στις ανατινάξεις του ‘58 και στις σφαίρες του ‘74, πόσο μάλλον σε εποχές που τα προβλήματα είναι απλά αριθμοί…

Η προσφυγική μας υπερηφάνεια είναι άκαμπτη μέσα στα χρόνια και η Βαρωσιώτικη μας υπεροχή θα πρωτοστατεί και θα ανασυντάσσεται στους αιώνας των αιώνων. Ο Φοίνικας μας πάντα θα αναγεννάται μέσα από τις στάχτες του.

«Και πάλι μες την Πόλη σου να αγωνίζεσαι, με τέχνη και την γνώση σου στο όμορφο Βαρώσι σου, μέσα στο Γ.Σ.Ε»

Ζήτω η Ανόρθωσις

Ζήτω ο Αντώνης Παπαδόπουλος