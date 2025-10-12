Οριστικά χωρίς τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός!

Με μια πολύ σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απόψε το βράδυ (19:00) στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην ποδοκνημική και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να αφήσουν εκτός 12άδας τον Γάλλο σταρ. Άλλωστε, δεν έχει προπονηθεί εδώ και μερικές ημέρες, με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται αφού κανείς από τους «ερυθρόλευκους» δεν θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Κάπως έτσι, μετά το απρόοπτο του Κέντρικ Ναν που θα χάσει το παιχνίδι, και ο βασικός σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού θα απουσιάσει απόψε.

Θυμίζουμε πως εκτός για το αποψινό ντέρμπι είναι και οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, με την εξάδα ξένων των Πειραιωτών να αποτελείται από τους: Γουόρντ, Λι, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Νιλικίνα.

sport-fm.gr