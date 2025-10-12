Δυο παλιοί των κυπριακών πάγκων έδειξαν τον δρόμο...

Κέρδισε τις εντυπώσεις το βίντεο με τον αποχαιρετισμό του Γιάννη Πετράκη, στην παρουσία του αντικαταστάτη του στον πάγκο του Παναιτωλικού, Γιάννη Αναστασίου.

Πόσες φορές ακούσαμε έναν καινούργιο προπονητή να αφήνει αιχμές, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, για το προηγούμενο επιτελείο με φράσεις όπως «πίσω σε φυσική κατάσταση», «βρήκαμε την ομάδα σε κακές συνθήκες» και πάει λέγοντας;

Σε αυτή την περίπτωση, οι δυο προπονητές, που αμφότεροι πέρασαν από το κυπριακό πρωτάθλημα, έδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό και σεβασμό ο ένας στον άλλο. Εξάλλου, η μοίρα του προπονητή είναι να έχει έτοιμη πάντα τη βαλίτσα...