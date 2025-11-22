Νέο σενάριο από το εξωτερικό για τον Μουζακίτη: «Πόρτο και Μπενφίκα ετοιμάζουν πρόταση»

Το τελευταίο διάστημα, ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ένα από τα πιο... καυτά ονόματα στην αγορά. Ο μέσος του Ολυμπιακού, αναδείχθηκε νικητής του βραβείου European Golden Boy Web, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική περσινή του σεζόν και έκτοτε, έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα και Νάπολι, βρίσκονται στην... κούρσα για την απόκτηση του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν το προβάδισμα, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo.

Στον... χορό των μνηστήρων για τον διεθνή μέσο, μπαίνουν και οι δύο κορυφαίες πορτογαλικές ομάδες, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ. Όπως αναφέρει ο ίδιος, Πόρτο και Μπενφίκα ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μουζακίτη, ενώ πέρα από τις ομάδες της Premier και τη Νάπολι, βάζει στο «παιχνίδι» και τη Μίλαν.

