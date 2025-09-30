ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Οι διάλογοι Κόκε-Βινίσιους!

Κόκε και Βινίσιους είχαν τη δική τους διαμάχη στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Από τα πρώτα λεπτά του ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ το Σάββατο (5-2) ο Κόκε και ο Βινίσιους είχαν ανοίξει διαμάχη. Οι κάμερες της ισπανικής τηλεόρασης έπιασαν τους διαλόγους που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές και έχουν πολύ «ψωμί».

Ο Βραζιλιάνος «συνελήφθη» πρώτος να ξεκινά το… μπιφ αποκαλώντας τον αρχηγό της Ατλέτικο «γαμ@@@νο κλαψιάρη», με τον Ισπανό μέσο να αντιδρά γελώντας. Ο «Βίνι» στη συνέχεια τον κατηγόρησε πως «… πάντα λες στα ΜΜΕ όσα σου λέω».

Το πιο γαργαλιστικό συμβάν της διαμάχης τους, ωστόσο, ήρθε όταν Λε Νορμάν και Εμπαπέ έσπευσαν να τους χωρίσουν. Ο Κόκε δεν έχασε την ευκαιρία να θίξει τον εγωισμό του Βινίσιους δείχνοντας τον Γάλλο συμπαίκτη του και λέγοντας «… είναι ο καλύτερος». Ο Βραζιλιάνος απάντησε «… ναι, αλλά παίζουμε μαζί κι έτσι θα κερδίσουμε περισσότερα», με τον άσο των «ροχιμπλάνκος» να έχει την τελευταία κουβέντα: «Σου τρώει το ψωμί!», είπε εννοώντας πως δεν θα γίνει ποτέ το νούμερο ένα στη Ρεάλ όσο ο Εμπαπέ είναι εκεί.

Πηγή: sport-fm.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη