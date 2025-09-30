H Mπάγερν... παρουσιάζει την Κύπρο με πρωτότυπο τρόπο!

Η Κύπρος διαφημίζεται (ξανά) μέσω του αθλητισμού

Λέγεται πολλές φορές ότι μέσω του αθλητισμού η Κύπρος μπορεί να διαφημιστεί με τον καλύτερο τρόπο.

Απόδειξη αποτελεί και η ιστορική αναμέτρηση της Πάφος FC, απόψε (30/09, 20:00), κόντρα στη Μπάγερν.

Η γερμανική ομάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, με συνεχόμενα ποσταρίσματα παρουσιάζει την Κύπρο.