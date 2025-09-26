Έχει και αποδείξεις ο Καρσέδο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμέσως μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα (3-0) με την Ένωση, ο τεχνικός της Πάφος FC, Xoυάν Κάρλος Καρσέδο, ξεκαθάρισε ότι γίνεται άμεσα στροφή στον αγώνα του Σαββάτου (19:00) απέναντι στον Ολυμπιακό κι έπειτα θα συζητηθεί το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Υπάρχουν φυσικά και οι αποδείξεις, πριν από την πρεμιέρα της προσπάθειας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όταν η παφιακή ομάδα έχασε τους πρώτους της βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα (σ.σ. εντός έδρας ήττα από τον Απόλλωνα), λίγες ημέρες πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Εξάλλου, απέναντί της βρίσκεται μία ομάδα που απέδειξε στα προηγούμενα φετινά παιχνίδια ότι μπορεί να κοντράρει κάθε αντίπαλο. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στα τελευταία συναπαντήματα της Πάφου με το συγκρότημα της Λευκωσίας, σε επίπεδο Α’ Κατηγορίας, δεν αναδείχθηκε νικητής. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2022-23 και οι δυο μεταξύ τους αναμετρήσεις είχαν ολοκληρωθεί με ισοπαλία 1-1.

Στα αγωνιστικά, o Λουκάσεν θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του και δεν υπολογίζεται για τον αυριανό αγώνα. Εκτός επιλογών θα μείνει και ο Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος, αν και μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς, αναμένεται να προφυλαχθεί. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέια.

Διαβαστε ακομη