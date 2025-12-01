Η Πάφος FC δεν... φοβάται το δράμα, το μετατρέπει σε νίκη

Η Πάφος FC συνεχίζει να δείχνει τρομερή συνέπεια στη Cyprus League by Stiximan, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από μια εξαιρετικά, όπως αποδείχτηκε, δύσκολη αναμέτρηση απένατι στην Freedom24 Krasava ENY, η οποία για λίγο φάνηκε ότι θα μπορούσε να ανατρέψει την πορεία της ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Παρά τα δύσκολα δεδομένα που δημιουργήθηκαν προς το τέλος, η παφιακή ομάδα απέδειξε ξανά ότι είναι ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, ακόμα και όταν το παιχνίδι φτάνει στα... όρια του δράματος. Μπορεί το 2-0 να έγινε 2-2, αλλά στις καθυστερήσεις ο Κίνα βρέθηκε στη σωστή θέση και με άψογο τελείωμα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Η Πάφος FC με 28 βαθμούς βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθεί ο Άρης με 26, με την ΑΕΚ και την Ομόνοια να έχουν 23 και αγώνα λιγότερο.

Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει στην πορεία της ομάδας είναι η νοοτροπία νικητή που διακατέχει όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Η ικανότητα να ανατρέψει μια αρνητική κατάσταση, να ανταπεξέλθει στην πίεση και να βρει λύσεις σε κρίσιμες στιγμές είναι ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά της φετινής Πάφου.