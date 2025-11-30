Διαβάστε όσα δήλωσε ο βοηθός προπονητή της Πάφου Σεμπάστιαν Κόρονα μετά τη δραματική νίκη της ομάδας του επί της Krasava ENY με 3-2 χάρη σε γκολ στο 90+5΄.

Αναλυτικά...

«Ξεκινήσαμε καλά, προηγηθήκαμε στο σκορ, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο δυσκόλεψε το ματς, χάσαμε τον ρυθμό μας, ήρθε η ισοφάριση, εντέλει πήραμε μια μεγάλη νίκη. Ευχαριστώ τους παίκτες μου. Δείχνει πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».