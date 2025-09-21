Καρσέδο: «Ο Μπρούνο ήθελε να επανορθώσει μετά την αποβολή με τον Ολυμπιακό»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διαβάστε όσα είπε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο μετά το τέλος του αγώνα της Πάφου με την Ομόνοια Αραδίππου

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολα, εξ ου και ήταν βασική επιδίωξή μας να προηγηθούμε. Είχαμε καθαρές φάσεις και φυσικά το χαμένο πέναλτι, όμως δεν το πετύχαμε. Η Ομόνοια είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, ξέραμε ότι είναι επικίνδυνη στην κόντρα, στην οποία είχε όντως κάποιες φάσεις, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι αμυνθήκαμε σωστά.

Στην ανάπαυλα είπαμε ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να κυκλοφορήσουμε καλά την μπάλα, να τους κάνουμε να τρέξουν και να δημιουργήσουμε χώρους για μας. Εν τέλει το τέρμα ήλθε από στημένη μπάλα και φτάσαμε στη νίκη.

Ήταν πολύ δύσκολο να κινητοποιήσω τους παίκτες μετά την πρεμιέρα στο Τσάμπιονς Λιγκ, είναι μεγάλη πρόκληση να μοιράσουμε τον χρόνο σε όλους και να διατηρήσουμε φρέσκια την ομάδα.

Ο Μπρούνο είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα, αποβλήθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά απόψε ήθελε να επανορθώσει για τους συμπαίκτες του που πάλεψαν και γι’ αυτόν στον Πειραιά».

 

 

 

Διαβαστε ακομη