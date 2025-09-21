LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος FC 0-2
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Μετά την υπερπροσπάθεια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η Πάφος FC επιστρέφει στην κυπριακή πραγματικότητα και ταξιδεύει στη Λάρνακα για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου. Οι πρωταθλητές θέλουν επάνοδο στις νίκες αφού προηγήθηκε η ήττα από τον Απόλλωνα.
Από την πλευρά της η Ομόνοια Αραδίππου θα προσπαθήσει για το μεγάλο μπαμ και τη νίκη που θα είναι η πρώτη της στο φετινό μαραθώνιο, μετρώντας έναν βαθμό σε τρία παιχνίδια.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
89΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Μπρούνο έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής και με γυριστό πλασέ, απλοποίησε τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους.
74΄ - Ο Ντράγκομιρ επιχείρησε το βολέ από το ύψος της περιοχής, όμως ο Κόστιτς ξανά ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε σε κόρνερ.
71΄ - Άτυχος ο Ντράγκομιρ, με το σουτ του να σταματά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κόστιτς.
- Καθυστέρηση στο παιχνίδι λόγω τραυματισμού του Μενέλαου Αντωνίου. Ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου πήρε τη θέση του.
56΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Σούνιτς λύνει τον γόρδιο δεσμό από κοντά, μετά από εκτέλεση κόρνερ.
- Ξεκίνησε το β΄ μέρος
- Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το α΄ ημίχρονο.
32΄ - Σε ετοιμότητα ο Κόστιτς σε δυνατό σουτ εντός περιοχής του Σούνιτς.
29΄ - Ο Κόρτερ με δυσκολία διώχνει το σουτ του Ποντικού.
27΄ - ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ για την Πάφος FC. O Κόστιτς πέφτει αριστερά και αποκρούει το πέναλτι του Πέπε.
25΄ - Πέναλτι για την Πάφος FC. O Kαλλής ανέτρεψε τον Ζάζα και ο Μενέλαος Αντωνίου σφύριξε την παράβαση.
23΄ - Με κεφαλιά ο Ντιμάτα απείλησε την εστία του Κόστιτς που έδιωξε με υπερένταση.
13΄ - Ο Τελάντερ ευνοήθηκε από τις κόντρες και μόνος στη μικρή περιοχή, δεν βρήκε καλά την μπάλα που κατέληξε στα χέρια του Κόρτερ.
2΄ - Ευκαιρία για την Πάφος FC, με τον Ντιματά να αστοχεί εντός περιοχής.
- Έναρξη αγώνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Βαν Μούλεμ, Κάνο, Θεοχάρους (78΄ Μουαντίπ), Πολυκάρπου (73΄ Χαβέλκα), Καλλής, Ποντικός (78΄ Τζαλί), Mπαρμπόζα, Γιανσάν (73΄ Φατάι).
ΠΑΦΟΣ FC: Κορτέρ, Σέμα (63΄ Πηλέας), Γκόλνταρ, Λούκασεν, Μπρούνο, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κίνα (63΄ Όρσιτς), Ντιματά (63΄ Άντερσον), Ζάζα (74΄ Μίμοβιτς).
ΣΚΟΡΕΡ: -/ 56΄ Σούνιτς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 59΄ Πολυκάρπου / 45+1΄ Ζάζα
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
ΑVAR: Σωκράτους Κυριάκος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης