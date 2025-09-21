LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος FC 0-2

Μετά την υπερπροσπάθεια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η Πάφος FC επιστρέφει στην κυπριακή πραγματικότητα και ταξιδεύει στη Λάρνακα για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου. Οι πρωταθλητές θέλουν επάνοδο στις νίκες αφού προηγήθηκε η ήττα από τον Απόλλωνα.

Από την πλευρά της η Ομόνοια Αραδίππου θα προσπαθήσει για το μεγάλο μπαμ και τη νίκη που θα είναι η πρώτη της στο φετινό μαραθώνιο, μετρώντας έναν βαθμό σε τρία παιχνίδια.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

89΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Μπρούνο έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής και με γυριστό πλασέ, απλοποίησε τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους.

74΄ - Ο Ντράγκομιρ επιχείρησε το βολέ από το ύψος της περιοχής, όμως ο Κόστιτς ξανά ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε σε κόρνερ.

71΄ - Άτυχος ο Ντράγκομιρ, με το σουτ του να σταματά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κόστιτς.

Καθυστέρηση στο παιχνίδι λόγω τραυματισμού του Μενέλαου Αντωνίου. Ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου πήρε τη θέση του.

56΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Σούνιτς λύνει τον γόρδιο δεσμό από κοντά, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το α΄ ημίχρονο.

32΄ - Σε ετοιμότητα ο Κόστιτς σε δυνατό σουτ εντός περιοχής του Σούνιτς.

29΄ - Ο Κόρτερ με δυσκολία διώχνει το σουτ του Ποντικού.

27΄ - ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ για την Πάφος FC. O Κόστιτς πέφτει αριστερά και αποκρούει το πέναλτι του Πέπε.

25΄ - Πέναλτι για την Πάφος FC. O Kαλλής ανέτρεψε τον Ζάζα και ο Μενέλαος Αντωνίου σφύριξε την παράβαση.

23΄ - Με κεφαλιά ο Ντιμάτα απείλησε την εστία του Κόστιτς που έδιωξε με υπερένταση.

13΄ - Ο Τελάντερ ευνοήθηκε από τις κόντρες και μόνος στη μικρή περιοχή, δεν βρήκε καλά την μπάλα που κατέληξε στα χέρια του Κόρτερ.

2΄ - Ευκαιρία για την Πάφος FC, με τον Ντιματά να αστοχεί εντός περιοχής.

Έναρξη αγώνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Βαν Μούλεμ, Κάνο, Θεοχάρους (78΄ Μουαντίπ), Πολυκάρπου (73΄ Χαβέλκα), Καλλής, Ποντικός (78΄ Τζαλί), Mπαρμπόζα, Γιανσάν (73΄ Φατάι).

ΠΑΦΟΣ FC: Κορτέρ, Σέμα (63΄ Πηλέας), Γκόλνταρ, Λούκασεν, Μπρούνο, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κίνα (63΄ Όρσιτς), Ντιματά (63΄ Άντερσον), Ζάζα (74΄ Μίμοβιτς).



ΣΚΟΡΕΡ: -/ 56΄ Σούνιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 59΄ Πολυκάρπου / 45+1΄ Ζάζα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

ΑVAR: Σωκράτους Κυριάκος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης