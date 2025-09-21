Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λοΐζου η Ομόνοια

Η ανακοίνωση των πρασίνων:

Ο Λοΐζος Λοΐζου συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ όπως ήταν η επιθυμία του και αφού επήλθε συμφωνία στους όρους της μεταγραφής ανάμεσα στην ΟΜΟΝΟΙΑ και τον Σύλλογο του Ισραήλ.

Ο Λοΐζος ξεκίνησε την πορεία του στην ΟΜΟΝΟΙΑ από τα κλιμάκια Grassroots σε ηλικία πέντε χρόνων. Δέκα χρόνια αργότερα, στις 5 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα, ενώ στις 22 Φεβρουαρίου 2020 σκόραρε για πρώτη φορά με το τριφύλλι στο στήθος. Ακολούθησαν σημαντικές επιτυχίες στην ΟΜΟΝΟΙΑ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιας πρώτης θέσης, δύο κυπέλλων και ενός σούπερ-καπ, όπως και παρουσίες σε τέσσερις Ευρωπαϊκούς Ομίλους. Σε ατομικό επίπεδο κατέγραψε 199 συμμετοχές, πέτυχε 31 γκολ και μοίρασε 23 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος το 2023 από την ΚΟΠ, όπως και το 2024 και το 2025 από τον ΠΑΣΠ. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 έπαιξε για πρώτη φορά στην Εθνική Κύπρου σε ηλικία 17 χρόνων και 49 ημερών και έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε με το εθνόσημο σε επίπεδο ανδρών. Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετρά 42 συμμετοχές και 2 γκολ.

Τώρα ξεκινά μια νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του Λοΐζου. Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα παρακολουθεί την πορεία του και θα εύχεται όλα του τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ του προσέφερε όλα τα εφόδια για να μπορέσει να τα καταφέρει.

Καλή επιτυχία Λούη!