ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λοΐζου η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λοΐζου η Ομόνοια

Επισημοποιήθηκε η παραχώρηση του Λοΐζου στην Χάποελ Τελ Αβίβ

Η ανακοίνωση των πρασίνων:

Ο Λοΐζος Λοΐζου συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ όπως ήταν η επιθυμία του και αφού επήλθε συμφωνία στους όρους της μεταγραφής ανάμεσα στην ΟΜΟΝΟΙΑ και τον Σύλλογο του Ισραήλ.

Ο Λοΐζος ξεκίνησε την πορεία του στην ΟΜΟΝΟΙΑ από τα κλιμάκια Grassroots σε ηλικία πέντε χρόνων. Δέκα χρόνια αργότερα, στις 5 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα, ενώ στις 22 Φεβρουαρίου 2020 σκόραρε για πρώτη φορά με το τριφύλλι στο στήθος. Ακολούθησαν σημαντικές επιτυχίες στην ΟΜΟΝΟΙΑ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιας πρώτης θέσης, δύο κυπέλλων και ενός σούπερ-καπ, όπως και παρουσίες σε τέσσερις Ευρωπαϊκούς Ομίλους. Σε ατομικό επίπεδο κατέγραψε 199 συμμετοχές, πέτυχε 31 γκολ και μοίρασε 23 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος το 2023 από την ΚΟΠ, όπως και το 2024 και το 2025 από τον ΠΑΣΠ. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 έπαιξε για πρώτη φορά στην Εθνική Κύπρου σε ηλικία 17 χρόνων και 49 ημερών και έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε με το εθνόσημο σε επίπεδο ανδρών. Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετρά 42 συμμετοχές και 2 γκολ.

Τώρα ξεκινά μια νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του Λοΐζου. Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα παρακολουθεί την πορεία του και θα εύχεται όλα του τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ του προσέφερε όλα τα εφόδια για να μπορέσει να τα καταφέρει.

Καλή επιτυχία Λούη!

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός: «Νικήτρια» η ισοπαλία, κυρίαρχο σκορ το 1-1

Ελλάδα

|

Category image

Λοΐζου: «Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτό το μέρος είναι το κατάλληλο για μένα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Χάποελ ανακοίνωσε τον Λοΐζου με... yalla yalla!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια: «Θα παρακολουθούμε τη πορεία σου, να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λοΐζου η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γρηγόρης Κάστανος, πραγματικό διαμάντι!

Απόψεις

|

Category image

Το σκέφτηκε καλά η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Γκούεχι θέλει Ρεάλ Μαδρίτης μετά το «κάζο» με τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Εκ νέου προβληματισμός...

Ελλάδα

|

Category image

Πάνε χρόνια και καιρός να βάλει τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

Μεγαλοεπιχειρηματίας έταξε από ένα αυτοκίνητο στους παίκτες της Καϊράτ για νίκη επί της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα έκανε όλα πάλι ο Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον... αέρα το «Classique» Μαρσέιγ-Παρί ΣΖ λόγω καιρού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρέσινγκ παντού!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Αντερέγκεν γκρέμισε δύο παίκτες της Ανόρθωσης πριν σκοράρει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη