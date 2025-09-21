Ομόνοια: «Θα παρακολουθούμε τη πορεία σου, να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια ανακοίνωσε την παραχώρηση του Λοΐζου στην Χάποελ
Ανάμεσα σε άλλα, οι πράσινοι εύχονται στον Λούη να κάνει όλα του τα όνειρα πραγματικότητα:
Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λοΐζου η Ομόνοια
«Τώρα ξεκινά μια νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του Λοΐζου. Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα παρακολουθεί την πορεία του και θα εύχεται όλα του τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ του προσέφερε όλα τα εφόδια για να μπορέσει να τα καταφέρει.
Καλή επιτυχία Λούη!»