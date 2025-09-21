Λοΐζου: «Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτό το μέρος είναι το κατάλληλο για μένα»

Ο διεθνής επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ισραηλινούς και στις πρώτες του δηλώσεις είπε:

«Όταν άκουσα για την Χάποελ Τελ Αβίβ, από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτό ήταν το κατάλληλο μέρος για μένα. Εντυπωσιάστηκα από την ομάδα που πραγματικά ήθελε να έρθω και από τους σπουδαίους οπαδούς που δεν σταμάτησαν ποτέ να μου δείχνουν αγάπη. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να αρχίσω να παίζω για αυτούς. Πάμε Χάποελ».