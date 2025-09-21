ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός: «Νικήτρια» η ισοπαλία, κυρίαρχο σκορ το 1-1

Οι «αιώνιοι», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, συναντώνται απόψε (21/9-21:00) στη Λεωφόρο, στο κορυφαίο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, προγραμματισμένο για την 4η αγωνιστική της Super League.

Η ισοπαλία είναι το αποτέλεσμα που επικρατεί στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, όταν γηπεδούχοι είναι οι «Πράσινοι». Σε 72 ματς τα 30 έληξαν ισόπαλα, 22 με νίκες του Παναθηναϊκού και 20 με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει, όπως αναφέρει σχετικά η ιστοσελίδα της Super League.

Ένδεκα από τα 72 παιχνίδια τους έχουν ολοκληρωθεί χωρίς (0-0), με...κυρίαρχο να είναι το 1-1, με 14 εμφανίσεις. Μόλις τρεις φορές ο Παναθηναϊκός και τέσσερις ο Ολυμπιακός έχουν σημειώσει από τρία και πάνω γκολ σε ένα παιχνίδι, ενώ συνολικά ο συντελεστής τερμάτων είναι 73-71 υπέρ ων ερυθρόλευκων.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την Α’ Εθνική/Super League ήταν με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στις 14 Φεβρουαρίου 1960 και τελείωσε 0-0. Οι πράσινοι έμειναν αήττητοι στην έδρα τους στα επτά πρώτα ματς με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι το καλύτερο τους σερί.

Οι ερυθρόλευκοι -από την πλευρά τους- έχουν διατηρήσει το αήττητο σε εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό για οκτώ διαδοχικά ματς, από τις 1 Νοεμβρίου 1980 έως και τις 6 Νοεμβρίου 1988, όταν έχασαν με 2-1. Σε αυτά τα οκτώ ματς υπήρξαν πέντε ισοπαλίες και τρεις νίκες του Ολυμπιακού.

Τις δύο τελευταίες σεζόν οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε έξι αναμετρήσεις, τέσσερις για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός έχει νικήσει στα τρία τελευταία χρονικά παιχνίδια των δύο ομάδων, στην έδρα του για το Κύπελλο Ελλάδος (1-0) και στις δύο αναμετρήσεις για τα playoffs, με 4-2 εντός και 1-0 εκτός.

Αυτές οι τρεις νίκες έφτασαν μετά από ένα αήττητο σερί εννέα αγώνων του Παναθηναϊκού, εντός και εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις, έξι από αυτές για το πρωτάθλημα, με τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες των πρασίνων.

