Ροντινέι για τον... παλιόφιλο Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο - Δεν τον έπιανα και όχι από θέμα σεβασμού»

Με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη και καλό του φίλο από την περίοδο που ήταν μαζί στη Φλαμένγκο, Βινίσιους, μίλησε ο Ροντινέι στο ΤΝΤ.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας όμως την ήττα με 4-3 με τους Κιλιάν Εμπαπέ (σκόραρε και τα τέσσερα τέρματα) και Βινίσιους (δύο ασίστ) να είναι οι πρωταγωνιστές της «βασίλισσας».

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον Ροντινέι, τον οποίο ξέρει πολύ καλά από την κοινή τους παρουσία στη Φλαμένγκο. Ο δεξιός μπακ των «ερυθρόλευκων» παραχώρησε δηλώσεις στο ΤΝΤ, αποθεώνοντας τον συμπατριώτη και καλό του φίλο, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου!

«Ο Βίνι είναι προσωπικός μου φίλος. Όταν έφτασε στη Φλαμένγκο, ήμουν ήδη εκεί, το 2016. Παρακολούθησα όλη την καριέρα του. Σε μια μέρα σαν τη σημερινή, παίζοντας με τόση ελευθερία, με τόση ελαφρότητα, τι να πω; Δεν τον έπιανα καν, αλλά δεν είναι θέμα σεβασμού...», είπε αρχικά και συνέχισε

«Είναι τόσο γρήγορος, τόσο δύσκολος να μαρκαριστεί. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός Βινίσιους από αυτόν που μάρκαρα στη Φλαμένγκο. Πολύ διαφορετικός. Αλλά συγχαρητήρια για όλα όσα έχει πετύχει ο Βίνι. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Και, για μένα, είναι τιμή να μοιράζομαι το γήπεδο με έναν παίκτη που, εκτός από καλύτερος στον κόσμο, είναι και προσωπικός μου φίλος».

