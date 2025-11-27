Ολυμπιακός: Αλλαγή ώρας του αγώνα με την Ελλάς Σύρου

Σε νέα ώρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (03/12).

Αρχικά το ματς είχε οριστεί στις 13:00, αλλά τελικά θα γίνει μισή ώρα αργότερα, όπως ενημέρωσε η ομάδα της Σύρου και επιβεβαιώθηκε από το site της ΕΠΟ.

Ολυμπιακός και Ελλάς Σύρου έκαναν κοινό αίτημα προς της ΕΠΟ για την αλλαγή της ώρας, ωστόσο δεν μπορούσε να γίνει πιο αργά καθώς η αεροπορική με την οποία θα γυρίσουν οι Πειραιώτες επικαλείται λόγους ασφάλειας της πτήσης.

Αναλυτικά:

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου κ. Γιώργου Λεονταρίτη με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Κωνσταντίνο Καραπαπά υπεβλήθη κοινό αίτημα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ώστε ο αγώνας Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson League Phase 4 η Αγωνιστική να διεξαχθεί στις 13:30μμ αντί για τις 13:00μμ όπως είχε αρχικά οριστεί.

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί αργότερα, παρά την επιθυμία και των δύο ΠΑΕ, δεδομένου ότι η Aegean Airlines όρισε ως ώρα αναχώρησης της πτήσης charter με την οποία θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός τις 17:20μμ την Τετάρτη 3.12.2025 επικαλούμενη λόγους ασφάλειας της πτήσης.

