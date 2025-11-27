Απειλές κατά του Κοτάρσκι – «Είμαστε δίπλα του»

Απειλές κατά της ζωής του δέχθηκε ο Κοτάρσκι και η οικογένειά του μέσω μηνυμάτων που του εστάλησαν.

Αφορμή για αυτές ήταν ένα λάθος που έκανε ο πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος δώρισε ένα γκολ στην Καϊράτ Αλμάτι με το οποίο μείωσε σε 3-1 στην αναμέτρηση για το Champions League.

Οι πάντες στην Κοπεγχάγη εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Κοτάρσκι με την ομάδα να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία μάλιστα ξεκαθαρίσε ότι δεν έχουν θέση τέτοιες συμπεριφορές στο ποδόσφαιρο.

"Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε πολύ, τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο. Το κλαμπ στέκεται στο πλευρό του 100% και προσφέρουμε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, τόσο στον Ντομινίκ, όσο και στην οικογένεια του, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη με κάθε τρόπο παίρνει αποστάσεις από κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε ότι κάποιος από τους παίκτες μας έγινε θύμα μιας τέτοιας λεκτικής επίθεσης.

Κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται για την ασφάλεια του, εξαιτίας της δουλειάς του. Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα προσφέρουμε όλο αυτό το απαράδεκτο υλικό στην αστυνομία για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από εδώ και πέρα, αναφέρει μεταξύ άλλων.

