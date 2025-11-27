ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απειλές κατά του Κοτάρσκι – «Είμαστε δίπλα του»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απειλές κατά του Κοτάρσκι – «Είμαστε δίπλα του»

Ο Κοτάρσκι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του. Ανακοίνωση εξέδωσε η Κοπεγχάγη...

Απειλές κατά της ζωής του δέχθηκε ο Κοτάρσκι και η οικογένειά του μέσω μηνυμάτων που του εστάλησαν.

Αφορμή για αυτές ήταν ένα λάθος που έκανε ο πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος δώρισε ένα γκολ στην Καϊράτ Αλμάτι με το οποίο μείωσε σε 3-1 στην αναμέτρηση για το Champions League.

Οι πάντες στην Κοπεγχάγη εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Κοτάρσκι με την ομάδα να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία μάλιστα ξεκαθαρίσε ότι δεν έχουν θέση τέτοιες συμπεριφορές στο ποδόσφαιρο.

"Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε πολύ, τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο. Το κλαμπ στέκεται στο πλευρό του 100% και προσφέρουμε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, τόσο στον Ντομινίκ, όσο και στην οικογένεια του, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη με κάθε τρόπο παίρνει αποστάσεις από κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε ότι κάποιος από τους παίκτες μας έγινε θύμα μιας τέτοιας λεκτικής επίθεσης.

Κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται για την ασφάλεια του, εξαιτίας της δουλειάς του. Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα προσφέρουμε όλο αυτό το απαράδεκτο υλικό στην αστυνομία για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από εδώ και πέρα, αναφέρει μεταξύ άλλων.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καφεδάκι, μπυρίτσα και... βαριά ενδυμασία

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ντιναμό Κιέβου 1-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Οτσόα, καλώς ήρθες...»

ΑΕΛ

|

Category image

Κάπτεν Μάριτς στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εντεκάδα με Ουζόχο και πολλές αλλαγές!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πλήρωσε σε ενάμιση έτος €69.850 η Νέα Σαλαμίνα, γι' αυτό παίρνει μέτρα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ροντινέι για τον... παλιόφιλο Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο - Δεν τον έπιανα και όχι από θέμα σεβασμού»

Ελλάδα

|

Category image

Απειλές κατά του Κοτάρσκι – «Είμαστε δίπλα του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Αλλαγή ώρας του αγώνα με την Ελλάς Σύρου

Ελλάδα

|

Category image

Τζούριτσιτς: «Ο Μπενίτεθ φέρνει κάτι ιδιαίτερο, κάθε του λέξη έχει σημασία»

Ελλάδα

|

Category image

Ανατροπή και νέος προγραμματισμός στο Κύπελλο Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Δύο νίκες αλλιώς... Το τελεσίγραφο του διοικητικού συμβουλίου στον Άρνε Σλοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο πλανήτης υποκλίνεται στον Εμπαπέ για το καρέ του στο Φάληρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέχασε Ανόρθωση, βλέπει Άρη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ήδη την έχει… ξεχάσει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη