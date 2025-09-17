LIVE: Ολυμπιακός Π. - Πάφος FC 0-0
Από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό Πειραιώς ξεκινάει η προσπάθεια της Πάφος FC
Παρθενική εμφάνιση για την Πάφο FC στη League Phase του Champions League και η αρχή γίνεται στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
Η παφιακή ομάδα θέλει να ξεκινήσει με θετικό πρόσημο αυτή την πρώτη προσπάθειά της στην κύρια φάση της διοργάνωσης.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Tέλος πρώτου ημιχρόνου
36' - Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέπε ο Γκολντάρ έκανε την κεφαλιά με τη μπάλα να πηγαίνει αρκετά εκτός
25' - ΚΟΚΚΙΝΗ. Ο Μπρούνο κάνει δυνατό φάουλ πάνω στον Πιρόλα και δέχεται δεύτερη κίτρινη και αφήνει με δέκα την Πάφο
10'- Σύγκλινε προς την περιοχή ο Ζάζα, έκανε το σουτ με τη μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Πασχαλάκη
1΄- Λάθος διώξιμο από τον Πασχαλάκη, με τη μπάλα να χτυπάει στον Ντράγκομιρ όμως για καλή τύχη του τερματοφύλακα των γηπεδούχων κατέληξε στα πλαϊνά δίχτυα της εστίας
- Έναρξη του παιχνιδιού
-Tην αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς, ο οποίος είχε σφυρίξει τον τελικό της περασμένης διοργάνωσης ανάμεσα σε Παρί και Ίντερ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς (33' Πηλέας), Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζαζά, Ντιμάτα (33' Όρσιτς).
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20' Γκαρθία, 36' Πιρόλα / 14' 'Mπρούνο
ΚΟΚΚΙΝΗ: 25' Μπρούνο (δεύτ. κίτρ).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ίστβαν Κόβατς
Α’ Βοηθός: Μιχάι Μαρίτσα
Β’ Βοηθός: Φέρεντς Τουνιόγκι
4ος: Σάμπολτς Κόβατς
VAR: Τσάταλιν Πόπα
ΑVAR: Μαρσέλ Μπιρσάν
* Το διαιτητικό τιμ είναι από τη Ρουμανία.