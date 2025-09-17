LIVE: Ολυμπιακός Π. - Πάφος FC 0-0

Παρθενική εμφάνιση για την Πάφο FC στη League Phase του Champions League και η αρχή γίνεται στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Η παφιακή ομάδα θέλει να ξεκινήσει με θετικό πρόσημο αυτή την πρώτη προσπάθειά της στην κύρια φάση της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

36' - Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέπε ο Γκολντάρ έκανε την κεφαλιά με τη μπάλα να πηγαίνει αρκετά εκτός

25' - ΚΟΚΚΙΝΗ. Ο Μπρούνο κάνει δυνατό φάουλ πάνω στον Πιρόλα και δέχεται δεύτερη κίτρινη και αφήνει με δέκα την Πάφο

10'- Σύγκλινε προς την περιοχή ο Ζάζα, έκανε το σουτ με τη μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Πασχαλάκη

1΄- Λάθος διώξιμο από τον Πασχαλάκη, με τη μπάλα να χτυπάει στον Ντράγκομιρ όμως για καλή τύχη του τερματοφύλακα των γηπεδούχων κατέληξε στα πλαϊνά δίχτυα της εστίας

Έναρξη του παιχνιδιού

-Tην αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς, ο οποίος είχε σφυρίξει τον τελικό της περασμένης διοργάνωσης ανάμεσα σε Παρί και Ίντερ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς (33' Πηλέας), Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζαζά, Ντιμάτα (33' Όρσιτς).

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20' Γκαρθία, 36' Πιρόλα / 14' 'Mπρούνο

ΚΟΚΚΙΝΗ: 25' Μπρούνο (δεύτ. κίτρ).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ίστβαν Κόβατς

Α’ Βοηθός: Μιχάι Μαρίτσα

Β’ Βοηθός: Φέρεντς Τουνιόγκι

4ος: Σάμπολτς Κόβατς

VAR: Τσάταλιν Πόπα

ΑVAR: Μαρσέλ Μπιρσάν

* Το διαιτητικό τιμ είναι από τη Ρουμανία.