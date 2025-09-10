Από τη Νέα Σαλαμίνα στην Πάφο ο Μαυρουδής

Στην Πάφο με δανεισμό ενός έτος και με δικαίωμα αγοράς παραχώρησε τον Ανδρέα Μαυρουδή η Νέα Σαλαμίνα.

Όπως σημειώνουν οι ερυθρόλευκοι στη σχετική τους ανακοίνωση, ο 17χρονος άσος θα αγωνιστεί με την ομάδα Κ19 των πρωταθλητών στο UEFA Youth League.

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ σε συνεργασία με την επιτροπή προγραμματισμού ανακοινώνει τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Ανδρέα Μαυρουδή στην ομάδα της Pafos FC για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026, με δικαίωμα αγοράς.

Σημειώνουμε πως ο ποδοσφαιριστής θα αγωνισθεί με την ομάδα Κ19 της Pafos Fc στο πλαίσιο του UEFA Youth League.

Ευχόμαστε στον Ανδρέα καλή επιτυχία!»