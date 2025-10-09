Ώρα και για τρίποντα!

Μεγάλο ζητούμενο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι να μπορέσει να συνδυάσει μία θετική παρουσία με νικηφόρο αποτέλεσμα. Σαφώς η προσπάθειά της δεν είναι εύκολη απέναντι στην πρωτοπόρο του όγδοου ομίλου, που κυνηγάει να ξεκαθαρίσει την υπόθεση πρόκρισής της. Παρ' όλα αυτά η εικόνα που έδειξε η Εθνική επί εποχής του Απόστολου Μάντζιου αφήνει ελπίδες ότι θα έρθει το δεύτερο τρίποντο στην τρέχουσα προσπάθεια στα προκριματικά μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του ομίλου επί του Σαν Μαρίνο. Θυμίζουμε ότι για τη Εθνική μας μετά τον σημερινό αγώνα, θα ακολουθήσει την Κυριακή (12/10, 16:00) η εκτός έδρας αναμέτρηση με το Σαν Μαρίνο, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με εντός έδρας αναμέτρηση με την Αυστρία στις 15 Νοεμβρίου.

«Καλή εμφάνιση και νίκη»

Την αναγκαιότητα για μία ακόμη ενθαρρυντική εμφάνιση, αλλά και νίκη, τόνισε στις τοποθετήσεις του στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου και ο Απόστολος Μάντζιος. «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία καλή ομάδα. Θέλουμε να έχουμε την ίδια συνέπεια και σταθερότητα όπως τα προηγούμενα παιχνίδια και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Υπάρχει βαθμός δυσκολίας, αλλά δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Ευελπιστούμε η καλή εμφάνιση να συνδυαστεί και με μία νίκη», ανέφερε.

Σε ερώτηση σχετικά με τις απουσίες και πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα, όπως ο ίδιος επιθυμεί να τη βλέπει, είπε: «Είναι όλες οι απουσίες σημαντικές, ξέρουν τι ζητάμε, αλλά είμαστε γκρουπ πολύ καλών παικτών και όποιος θα παίξει μπορεί να βοηθήσει. Το να υπάρχει μία μεταβατική περίοδος, χρειάζεται χρόνος για να κτιστεί νοοτροπία. Εμείς δείξαμε σε όλα τα ματς ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλαμε να δείξουμε δικά μας πράγματα. Υπάρχει εξέλιξη και ο χρόνος είναι σύμμαχος κάθε ματς που περνάει για να υπάρχει σταθερή βελτίωση. Είναι σημαντικό να έρχονται τα αποτελέσματα και αυτή η διοργάνωση είναι μία καλή βάση για την επόμενη».

Από την πλευρά του, ο τερματοφύλακας Νεόφυτος Μιχαήλ, σημείωσε: «Είναι δυνατή ομάδα η Βοσνία. Τους παίξαμε πρόσφατα, ξέρουμε πόσο καλοί είναι. Ξέρουμε όμως και τις δυνατότητές μας και πού μπορούμε να φτάσουμε. Έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί και δουλεύουμε καθημερινά για να βελτιωθούμε. Ο αγώνας είναι μια ευκαιρία για να ανεβούμε επίπεδο και να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο κόσμος. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πιστεύω στο μέλλον θα είμαστε ακόμα καλύτεροι».

Στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκονται οι: Παναγιώτης Κυριάκου (ΑΕΛ), Κωστάκης Αρτυματάς (Ανόρθωση), Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος (ΑΠΟΕΛ), Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης (Απόλλων), Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Άρης), Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος (Εθνικός, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Eυάγγελος Ανδρέου (Ομόνοια), Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ (Πάφος FC), Αντώνιο Φώτη (Ντόρτμουντ II), Χαράλαμπος Κυριάκου (Ντιναμό Βουκουρεστίου), Λοΐζος Λοΐζου (Χάποελ Τελ Αβίβ), Γρηγόρης Κάστανος (Ελλάς Βερόνα), Ιωάννης Πίττας (ΤΣΣΚΑ Σόφιας), Ζόελ Μολ (Σέρβετ), Μαρίνος Τζιωνής (Ούτα Αράντ), Έκτωρ Κυπριανού (Γουότφορντ) και Στέλιος Ανδρέου (Βίντζεφ Λοτζ).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 12

Αυστρία 12 (4αγ.)

Ρουμανία 7

Κύπρος 4

Σαν Μαρίνο 0