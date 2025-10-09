ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πεδράο: Επιτυχημένη επέμβαση με χαμόγελο και... αρχή για την επιστροφή!

Χαμόγελα και αισιοδοξία στη συνέχεια για τον Πεδράο, παρά το δύσκολο κομμάτι που ξεκινά.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Πάφος FC υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Ο ποδοσφαιριστής πέρασε την πόρτα του χειρουργείου με επιτυχία, ενώ η επέμβαση κύλησε χωρίς επιπλοκές. Πλέον, μπαίνει στο στάδιο της αποθεραπείας, το οποίο αναμένεται να είναι μακρύ αλλά καλά οργανωμένο από την ιατρική ομάδα των πρωταθλητών.

Ο Πεδράο εμφανίστηκε χαμογελαστός μετά την επέμβαση, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους, με την Πάφος FC να του παρέχει απόλυτη στήριξη σε κάθε στάδιο της αποκατάστασής του.

