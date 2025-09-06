«Πάφος και Σάο Πάολο τα βρήκαν για Πάτρικ Λάνζα!»

Ο 22χρονος αριστερός μπακ - σύμφωνα πάντα με τους Βραζιλιάνους - έρχεται στη Κύπρο για λογαριασμό της Πάφου με την μορφή δανεισμού προκειμένου να αγωνιστεί στο Champions League.

«Η Πάφος αποδέχτηκε την πρόταση της Σάο Πάολο για να δώσει άμεσα 200.000 ευρώ για να πάρει δανεικό τον ποδοσφαιριστή», γράφουν συγκεκριμένα.