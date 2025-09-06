ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πάφος και Σάο Πάολο τα βρήκαν για Πάτρικ Λάνζα!»

Ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου ge.globo, κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των πρωταθλητών με την Σάο Πάολο για τον Πάτρικ Λάνζα!

Ο 22χρονος αριστερός μπακ - σύμφωνα πάντα με τους Βραζιλιάνους - έρχεται στη Κύπρο για λογαριασμό της Πάφου με την μορφή δανεισμού προκειμένου να αγωνιστεί στο Champions League.

«Η Πάφος αποδέχτηκε την πρόταση της Σάο Πάολο για να δώσει άμεσα 200.000 ευρώ για να πάρει δανεικό τον ποδοσφαιριστή», γράφουν συγκεκριμένα.

 

 

 

